Данные ООН и Евростата о массовом выезде украинцев не соответствуют действительности - ГПСУ

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко опроверг информацию ООН и Евростата о резком росте числа украинцев, покинувших страну осенью. По его данным, пассажиропоток снизился с 4,4 млн в августе до 2,6 млн в ноябре, при этом 85% пересечений осуществляют граждане Украины.

Данные ООН и Евростата о массовом выезде украинцев не соответствуют действительности - ГПСУ

Информация ООН и Евростата о резком росте числа украинцев, покинувших страну осенью, не подтверждается. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Подробности

Согласно макроэкономическому и монетарному обзору Национального банка Украины, который основывается на данных ООН и Евростата, количество мигрантов за пределами Украины оценивается в 5,9 миллиона человек.

По словам Демченко, с сентября пассажиропоток начал снижаться. Если в августе границу пересекли примерно 4,4 млн человек, то в ноябре этот показатель составил уже около 2,6 млн. При этом 85% всех пересечений осуществляют граждане Украины, говорит пресс-секретарь ГПСУ.

На чем основываются данные ООН о значительно большем выезде украинцев - сказать сложно. Мы не видим резких колебаний ни на выезд, ни на въезд

- заявил Демченко.

Он добавил, что в летние месяцы преобладал въезд в страну, в сентябре - выезд. Октябрь показал примерно равные потоки в обе стороны, а в ноябре больше людей именно возвращались в Украину.

Напомним

В 2025 году 122 тысячи украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Всего около 10 миллионов украинцев стали беженцами или внутренне перемещенными лицами.

Евгений Устименко

