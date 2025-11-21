Чорногорія обіцяє посилити візовий режим для росіян в межах євроінтеграції

$42.090.00
48.740.05
ukenru
05:29 • 1936 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:07 • 7346 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
01:12 • 5330 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 12840 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 17956 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 18264 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 27745 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 44991 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37618 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 58371 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.6м/с
95%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч Зеленського із фракцією “Слуга народу” завершилася20 листопада, 20:00 • 12992 перегляди
План завершення війни між Україною та росією прийнятний для обох сторін - Білий дім20 листопада, 21:03 • 5876 перегляди
СБУ затримала інформаторку гру рф, яка коригувала російські бомбардування Лимана20 листопада, 22:52 • 4718 перегляди
окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ20 листопада, 23:10 • 6834 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США04:00 • 6028 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 44342 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 58362 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 65262 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 67383 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 67442 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Давид Арахамія
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Тернопіль
Франція
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 31191 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 45397 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 67583 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 64018 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 64876 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

Чорногорія обіцяє посилити візовий режим для росіян в межах євроінтеграції

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

Чорногорія планує узгодити свою візову політику з нормами ЄС, що є вимогою для вступу до Європейського Союзу. Країна посилить візові правила для громадян росії, які зараз можуть подорожувати без візи до 30 днів.

Чорногорія обіцяє посилити візовий режим для росіян в межах євроінтеграції

Чорногорія планує узгодити свою візову політику з нормами ЄС, що є однією з вимог для вступу до Європейського Союзу. У рамках цього країна посилить візові правила для громадян росії. Про це прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч розповів в інтерв’ю Euronews, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Балканська держава розраховує приєднатися до ЄС до 2028 року, наразі триває приведення національного законодавства у відповідність до європейських стандартів.

Спаїч підкреслив, що Чорногорія повністю дотримується Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, включно з візовими питаннями.

Навіть не маючи статусу члена та відповідних переваг, ми поводимося як держава-член [Євросоюзу]

- заявив прем'єр.

Він визнав, що туризм відіграє значну роль в економіці Чорногорії. Проте країна незабаром повністю адаптує свою візову політику до стандартів ЄС. Наприклад, у жовтні Чорногорія скасувала безвізові умови для громадян Вірменії, Узбекистану, Кувейту та Єгипту.

Зараз громадяни рф можуть подорожувати до Чорногорії без візи до 30 днів. Натомість ЄС на початку листопада заборонив видачу багаторазових шенгенських віз росіянам. Тепер їм видаватимуть лише одноразові візи, за винятком окремих гуманітарних випадків.

Це означає, що кожного разу для поїздки до ЄС росіяни повинні будуть подавати нову заявку, що дозволяє ретельно перевіряти заявників та зменшувати потенційні ризики для безпеки.

Деякі категорії росіян все ж зможуть отримувати багаторазові візи: це близькі родичі, які проживають у ЄС, члени сімей громадян ЄС, працівники транспорту, дисиденти та співробітники громадських організацій.

Прем'єр також акцентував увагу на необхідності дипломатичної роботи з усіма членами Євросоюзу. За його словами, необхідно переконати всі 27 держав-членів, що в їхніх національних інтересах бачити Чорногорію частиною об'єднання.

Нам потрібно, щоб усі 27 держав-членів відчували, щиро вірили, що в їхніх національних інтересах бачити Чорногорію частиною ЄС. Ми маємо переконати їх у цьому. Ми не можемо розслаблятися

- пояснив Спаїч.

Окрему увагу в інтерв'ю було приділено питанню верховенства права, до якого традиційно прикута пильна увага стосовно балканських країн. Прем'єр повідомив про прогрес у реформах, зокрема про закриття розділу 5 переговорного процесу, який стосується державних закупівель.

"Знову ж таки, ми маємо зробити набагато більше. Ми маємо продемонструвати, що виконуємо велику роботу в контексті верховенства права", – підкреслив Спаїч.

ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи07.11.25, 12:23 • 26327 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Мілойко Спаїч
Чорногорія
Узбекистан
Європейський Союз
Вірменія
Кувейт
Єгипет