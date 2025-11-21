Чорногорія обіцяє посилити візовий режим для росіян в межах євроінтеграції

Чорногорія планує узгодити свою візову політику з нормами ЄС, що є однією з вимог для вступу до Європейського Союзу. У рамках цього країна посилить візові правила для громадян росії. Про це прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч розповів в інтерв’ю Euronews, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Балканська держава розраховує приєднатися до ЄС до 2028 року, наразі триває приведення національного законодавства у відповідність до європейських стандартів.

Спаїч підкреслив, що Чорногорія повністю дотримується Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, включно з візовими питаннями.

Навіть не маючи статусу члена та відповідних переваг, ми поводимося як держава-член [Євросоюзу] - заявив прем'єр.

Він визнав, що туризм відіграє значну роль в економіці Чорногорії. Проте країна незабаром повністю адаптує свою візову політику до стандартів ЄС. Наприклад, у жовтні Чорногорія скасувала безвізові умови для громадян Вірменії, Узбекистану, Кувейту та Єгипту.

Зараз громадяни рф можуть подорожувати до Чорногорії без візи до 30 днів. Натомість ЄС на початку листопада заборонив видачу багаторазових шенгенських віз росіянам. Тепер їм видаватимуть лише одноразові візи, за винятком окремих гуманітарних випадків.

Це означає, що кожного разу для поїздки до ЄС росіяни повинні будуть подавати нову заявку, що дозволяє ретельно перевіряти заявників та зменшувати потенційні ризики для безпеки.

Деякі категорії росіян все ж зможуть отримувати багаторазові візи: це близькі родичі, які проживають у ЄС, члени сімей громадян ЄС, працівники транспорту, дисиденти та співробітники громадських організацій.

Прем'єр також акцентував увагу на необхідності дипломатичної роботи з усіма членами Євросоюзу. За його словами, необхідно переконати всі 27 держав-членів, що в їхніх національних інтересах бачити Чорногорію частиною об'єднання.

Нам потрібно, щоб усі 27 держав-членів відчували, щиро вірили, що в їхніх національних інтересах бачити Чорногорію частиною ЄС. Ми маємо переконати їх у цьому. Ми не можемо розслаблятися - пояснив Спаїч.

Окрему увагу в інтерв'ю було приділено питанню верховенства права, до якого традиційно прикута пильна увага стосовно балканських країн. Прем'єр повідомив про прогрес у реформах, зокрема про закриття розділу 5 переговорного процесу, який стосується державних закупівель.

"Знову ж таки, ми маємо зробити набагато більше. Ми маємо продемонструвати, що виконуємо велику роботу в контексті верховенства права", – підкреслив Спаїч.

