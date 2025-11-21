Черногория обещает ужесточить визовый режим для россиян в рамках евроинтеграции
Киев • УНН
Черногория планирует согласовать свою визовую политику с нормами ЕС, что является требованием для вступления в Европейский Союз. Страна ужесточит визовые правила для граждан россии, которые сейчас могут путешествовать без визы до 30 дней.
Черногория планирует согласовать свою визовую политику с нормами ЕС, что является одним из требований для вступления в Европейский Союз. В рамках этого страна ужесточит визовые правила для граждан России. Об этом премьер-министр Черногории Милойко Спаич рассказал в интервью Euronews, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Балканское государство рассчитывает присоединиться к ЕС до 2028 года, сейчас идет приведение национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами.
Спаич подчеркнул, что Черногория полностью придерживается Общей внешней политики и политики безопасности ЕС, включая визовые вопросы.
Даже не имея статуса члена и соответствующих преимуществ, мы ведем себя как государство-член [Евросоюза]
Он признал, что туризм играет значительную роль в экономике Черногории. Однако страна вскоре полностью адаптирует свою визовую политику к стандартам ЕС. Например, в октябре Черногория отменила безвизовые условия для граждан Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта.
Сейчас граждане РФ могут путешествовать в Черногорию без визы до 30 дней. В то же время ЕС в начале ноября запретил выдачу многократных шенгенских виз россиянам. Теперь им будут выдавать только однократные визы, за исключением отдельных гуманитарных случаев.
Это означает, что каждый раз для поездки в ЕС россияне должны будут подавать новую заявку, что позволяет тщательно проверять заявителей и уменьшать потенциальные риски для безопасности.
Некоторые категории россиян все же смогут получать многократные визы: это близкие родственники, проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, работники транспорта, диссиденты и сотрудники общественных организаций.
Премьер также акцентировал внимание на необходимости дипломатической работы со всеми членами Евросоюза. По его словам, необходимо убедить все 27 государств-членов, что в их национальных интересах видеть Черногорию частью объединения.
Нам нужно, чтобы все 27 государств-членов чувствовали, искренне верили, что в их национальных интересах видеть Черногорию частью ЕС. Мы должны убедить их в этом. Мы не можем расслабляться
Отдельное внимание в интервью было уделено вопросу верховенства права, к которому традиционно приковано пристальное внимание в отношении балканских стран. Премьер сообщил о прогрессе в реформах, в частности о закрытии главы 5 переговорного процесса, касающейся государственных закупок.
"Опять же, мы должны сделать гораздо больше. Мы должны продемонстрировать, что выполняем большую работу в контексте верховенства права", – подчеркнул Спаич.
