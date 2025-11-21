Черногория обещает ужесточить визовый режим для россиян в рамках евроинтеграции

Черногория планирует согласовать свою визовую политику с нормами ЕС, что является одним из требований для вступления в Европейский Союз. В рамках этого страна ужесточит визовые правила для граждан России. Об этом премьер-министр Черногории Милойко Спаич рассказал в интервью Euronews, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Балканское государство рассчитывает присоединиться к ЕС до 2028 года, сейчас идет приведение национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

Спаич подчеркнул, что Черногория полностью придерживается Общей внешней политики и политики безопасности ЕС, включая визовые вопросы.

Даже не имея статуса члена и соответствующих преимуществ, мы ведем себя как государство-член [Евросоюза] - заявил премьер.

Он признал, что туризм играет значительную роль в экономике Черногории. Однако страна вскоре полностью адаптирует свою визовую политику к стандартам ЕС. Например, в октябре Черногория отменила безвизовые условия для граждан Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта.

Сейчас граждане РФ могут путешествовать в Черногорию без визы до 30 дней. В то же время ЕС в начале ноября запретил выдачу многократных шенгенских виз россиянам. Теперь им будут выдавать только однократные визы, за исключением отдельных гуманитарных случаев.

Это означает, что каждый раз для поездки в ЕС россияне должны будут подавать новую заявку, что позволяет тщательно проверять заявителей и уменьшать потенциальные риски для безопасности.

Некоторые категории россиян все же смогут получать многократные визы: это близкие родственники, проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, работники транспорта, диссиденты и сотрудники общественных организаций.

Премьер также акцентировал внимание на необходимости дипломатической работы со всеми членами Евросоюза. По его словам, необходимо убедить все 27 государств-членов, что в их национальных интересах видеть Черногорию частью объединения.

Нам нужно, чтобы все 27 государств-членов чувствовали, искренне верили, что в их национальных интересах видеть Черногорию частью ЕС. Мы должны убедить их в этом. Мы не можем расслабляться - пояснил Спаич.

Отдельное внимание в интервью было уделено вопросу верховенства права, к которому традиционно приковано пристальное внимание в отношении балканских стран. Премьер сообщил о прогрессе в реформах, в частности о закрытии главы 5 переговорного процесса, касающейся государственных закупок.

"Опять же, мы должны сделать гораздо больше. Мы должны продемонстрировать, что выполняем большую работу в контексте верховенства права", – подчеркнул Спаич.

ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы