США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
04:07 • 5312 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
01:12 • 4168 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 12263 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 17541 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 18039 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
20 ноября, 17:57 • 27590 просмотра
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
20 ноября, 16:14 • 44920 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
20 ноября, 15:56 • 37582 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 57999 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
Эксклюзивы
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 43959 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 57998 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации20 ноября, 13:38 • 64929 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 67084 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах20 ноября, 12:24 • 67128 просмотра
Черногория обещает ужесточить визовый режим для россиян в рамках евроинтеграции

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

Черногория планирует согласовать свою визовую политику с нормами ЕС, что является требованием для вступления в Европейский Союз. Страна ужесточит визовые правила для граждан россии, которые сейчас могут путешествовать без визы до 30 дней.

Черногория обещает ужесточить визовый режим для россиян в рамках евроинтеграции

Черногория планирует согласовать свою визовую политику с нормами ЕС, что является одним из требований для вступления в Европейский Союз. В рамках этого страна ужесточит визовые правила для граждан России. Об этом премьер-министр Черногории Милойко Спаич рассказал в интервью Euronews, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Балканское государство рассчитывает присоединиться к ЕС до 2028 года, сейчас идет приведение национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

Спаич подчеркнул, что Черногория полностью придерживается Общей внешней политики и политики безопасности ЕС, включая визовые вопросы.

Даже не имея статуса члена и соответствующих преимуществ, мы ведем себя как государство-член [Евросоюза]

- заявил премьер.

Он признал, что туризм играет значительную роль в экономике Черногории. Однако страна вскоре полностью адаптирует свою визовую политику к стандартам ЕС. Например, в октябре Черногория отменила безвизовые условия для граждан Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта.

Сейчас граждане РФ могут путешествовать в Черногорию без визы до 30 дней. В то же время ЕС в начале ноября запретил выдачу многократных шенгенских виз россиянам. Теперь им будут выдавать только однократные визы, за исключением отдельных гуманитарных случаев.

Это означает, что каждый раз для поездки в ЕС россияне должны будут подавать новую заявку, что позволяет тщательно проверять заявителей и уменьшать потенциальные риски для безопасности.

Некоторые категории россиян все же смогут получать многократные визы: это близкие родственники, проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, работники транспорта, диссиденты и сотрудники общественных организаций.

Премьер также акцентировал внимание на необходимости дипломатической работы со всеми членами Евросоюза. По его словам, необходимо убедить все 27 государств-членов, что в их национальных интересах видеть Черногорию частью объединения.

Нам нужно, чтобы все 27 государств-членов чувствовали, искренне верили, что в их национальных интересах видеть Черногорию частью ЕС. Мы должны убедить их в этом. Мы не можем расслабляться

- пояснил Спаич.

Отдельное внимание в интервью было уделено вопросу верховенства права, к которому традиционно приковано пристальное внимание в отношении балканских стран. Премьер сообщил о прогрессе в реформах, в частности о закрытии главы 5 переговорного процесса, касающейся государственных закупок.

"Опять же, мы должны сделать гораздо больше. Мы должны продемонстрировать, что выполняем большую работу в контексте верховенства права", – подчеркнул Спаич.

ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы07.11.25, 12:23 • 26327 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Милойко Спаич
Черногория
Узбекистан
Европейский Союз
Армения
Кувейт
Египет