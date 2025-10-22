Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше

Найскладніша ситуація з електропостачанням на Чернігівщині - у північних громадах, де через повторні атаки на енергосистему запроваджують аварійні відключення. Про це журналісту УНН повідомив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван.

На запитання, яка частина користувачів області наразі без електропостачання, радник начальника Чернігівської ОВА зазначив, що деталі наразі не розголошуються з міркувань безпеки, втім назвав найбільш уразливі території.

Зараз найбільші проблеми маємо у північних громадах області. Вони пов’язані й з повторними атаками на енергооб’єкти, які сталися цієї ночі. На цій території застосовуються аварійні відключення. Там, де жителі мають електропостачання, – діють погодинні графіки. Адже мережа перенавантажена, і тут грає роль і сьогоднішній масований удар по енергосистемі, і складна ситуація в інших областях - повідомили в ОВА.

Подорван також зазначив, що не афішуються і терміни, в які можуть бути виконані ремонтні роботи для відновлення електропостачання.

Скажу, що енергетики починають відновлювати мережі одразу ж – якщо це дозволяє безпекова ситуація. У північних громадах з цим ситуація найскладніша. Все ж, фахівці роблять усе і, щоб якнайшвидше повернути електрику в оселі. Про результати робіт не оголошуватимуть, але жителі одразу їх відчують - підкреслив радник.

Що стосується вжитих додаткових заходів для забезпечення населення зокрема водою, радник зазначив, що у разі тривалих відключень водоканали у громадах, де є централізоване водопостачання, одразу переходять на резервне живлення.

Найбільші складнощі виникають у Чернігові, оскільки там найбільша і найтехнологічніша мережа водогонів. Але резервне живлення дозволяє підтримувати стабільний тиск у системі й подавати воду в середньому до 4-5 поверхів. Одночасно у місті відкривають водопровідні колонки, а де потрібно – забезпечують підвіз питної води - запевнив Подорван.

Раніше УНН писав, що у зв'язку із ситуацією в енергосистемі та ситуації з електропостачанням на Чернігівщині, для забезпечення порядку в області правоохоронці залучили додаткову кількість піших та автопатрулів.

Крім цього, у місті та області розгорнуті пункти незламності, для того, аби місцеві мешканці могли зарядити гаджети, погрітися чи набрати води. А начальник служби водопровідних мереж КП "Чернігівводоканал" Ігор Грищенко повідомив, що попри "блекаут", вода в Чернігові є.