Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего

Киев • УНН

 • 3972 просмотра

Северные громады Черниговщины столкнулись с самой сложной ситуацией с электроснабжением из-за повторных атак на энергосистему, что привело к аварийным отключениям.

Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего

Самая сложная ситуация с электроснабжением в Черниговской области – в северных громадах, где из-за повторных атак на энергосистему вводят аварийные отключения. Об этом журналисту УНН сообщил советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван.

На вопрос, какая часть пользователей области сейчас без электроснабжения, советник начальника Черниговской ОВА отметил, что детали пока не разглашаются из соображений безопасности, впрочем назвал наиболее уязвимые территории.

Сейчас самые большие проблемы имеем в северных общинах области. Они связаны и с повторными атаками на энергообъекты, которые произошли этой ночью. На этой территории применяются аварийные отключения. Там, где жители имеют электроснабжение, – действуют почасовые графики. Ведь сеть перегружена, и здесь играет роль и сегодняшний массированный удар по энергосистеме, и сложная ситуация в других областях 

- сообщили в ОВА.

Подорван также отметил, что не афишируются и сроки, в которые могут быть выполнены ремонтные работы для восстановления электроснабжения.

Скажу, что энергетики начинают восстанавливать сети сразу же – если это позволяет ситуация с безопасностью. В северных громадах с этим ситуация самая сложная. Все же, специалисты делают все и, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома. О результатах работ не будут объявлять, но жители сразу их почувствуют 

- подчеркнул советник.

Что касается принятых дополнительных мер для обеспечения населения в частности водой, советник отметил, что в случае длительных отключений водоканалы в громадах, где есть централизованное водоснабжение, сразу переходят на резервное питание.

Наибольшие сложности возникают в Чернигове, поскольку там самая большая и самая технологичная сеть водопроводов. Но резервное питание позволяет поддерживать стабильное давление в системе и подавать воду в среднем до 4-5 этажей. Одновременно в городе открывают водопроводные колонки, а где нужно – обеспечивают подвоз питьевой воды 

- заверил Подорван.

Ранее УНН писал, что в связи с ситуацией в энергосистеме и ситуации с электроснабжением в Черниговской области, для обеспечения порядка в области правоохранители привлекли дополнительное количество пеших и автопатрулей.

Кроме этого, в городе и области развернуты пункты несокрушимости, для того, чтобы местные жители могли зарядить гаджеты, погреться или набрать воды. А начальник службы водопроводных сетей КП "Черниговводоканал" Игорь Грищенко сообщил, что несмотря на "блекаут", вода в Чернигове есть.

Алена Уткина

