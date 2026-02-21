Бригада ДШВ зупинила ДРГ рф біля Покровська, троє окупантів ліквідовані

$43.270.00
50.920.00
ukenru
13:53 • 1596 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17 • 7826 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 11383 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 10997 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 12807 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 22032 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 32529 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26447 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30390 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 28027 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.8м/с
60%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Колумбія досягла прогресу в переговорах із Венесуелою щодо відновлення торгівлі природним газом21 лютого, 04:31 • 12029 перегляди
Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням21 лютого, 04:48 • 13015 перегляди
Погрози Трампа завдати ударів, щоб змусити Іран укласти угоду, ризикують мати зворотний ефект - Bloomberg21 лютого, 07:00 • 4666 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 11017 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto08:33 • 6334 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 33222 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 42486 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 53757 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 70486 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 108094 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Олена Івановська
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Словаччина
Село
Реклама
УНН Lite
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto08:33 • 6522 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 11124 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 12474 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 15270 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 20864 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Бригада ДШВ зупинила ДРГ рф біля Покровська, троє окупантів ліквідовані

Київ • УНН

 • 16 перегляди

147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу ДШВ ЗСУ зупинила просування диверсійно-розвідувальної групи противника на північ від Покровська. Вогонь 155-мм калібру ліквідував трьох окупантів, ще троє отримали тяжкі поранення.

Бригада ДШВ зупинила ДРГ рф біля Покровська, троє окупантів ліквідовані

147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ зупинила просування диверсійно-розвідувальної групи противника на північ від Покровська. Вогонь відкрили після роботи повітряної розвідки. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, передає УНН.

Деталі

147 артбригада 7 корпусу ДШВ зупинила просування групи ворога на північ від Покровська  Диверсійно-розвідувальна група діяла малими осередками по 2-3 особи, намагаючись вийти в район ферм і закріпитися

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, пересування ворога своєчасно зафіксувала повітряна розвідка українських артилеристів. Після передачі точних координат, було відкрито вогонь по цілі.

Цілі відпрацювали артилеристи 147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Вогонь 155-мм калібру зупинив противника ще на підході до визначеного району. За результатами ураження трьох окупантів ліквідовано, ще троє отримали тяжкі поранення

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Одеській області ворог у ніч на 21 лютогоздійснив атаку на енергетичний об'єкт ДТЕК, що призвело до значних руйнувань. Ремонтні роботи триватимуть довго, але енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Покровськ
Одеська область
ДТЕК
Збройні сили України