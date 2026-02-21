Бригада ДШВ зупинила ДРГ рф біля Покровська, троє окупантів ліквідовані
Київ • УНН
147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу ДШВ ЗСУ зупинила просування диверсійно-розвідувальної групи противника на північ від Покровська. Вогонь 155-мм калібру ліквідував трьох окупантів, ще троє отримали тяжкі поранення.
147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ зупинила просування диверсійно-розвідувальної групи противника на північ від Покровська. Вогонь відкрили після роботи повітряної розвідки. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, передає УНН.
Деталі
147 артбригада 7 корпусу ДШВ зупинила просування групи ворога на північ від Покровська Диверсійно-розвідувальна група діяла малими осередками по 2-3 особи, намагаючись вийти в район ферм і закріпитися
За попередньою інформацією, пересування ворога своєчасно зафіксувала повітряна розвідка українських артилеристів. Після передачі точних координат, було відкрито вогонь по цілі.
Цілі відпрацювали артилеристи 147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Вогонь 155-мм калібру зупинив противника ще на підході до визначеного району. За результатами ураження трьох окупантів ліквідовано, ще троє отримали тяжкі поранення
Нагадаємо
В Одеській області ворог у ніч на 21 лютогоздійснив атаку на енергетичний об'єкт ДТЕК, що призвело до значних руйнувань. Ремонтні роботи триватимуть довго, але енергетики працюють над ліквідацією наслідків.