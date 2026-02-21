Бригада ДШВ зупинила ДРГ рф біля Покровська, троє окупантів ліквідовані

147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ зупинила просування диверсійно-розвідувальної групи противника на північ від Покровська. Вогонь відкрили після роботи повітряної розвідки. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, передає УНН.

147 артбригада 7 корпусу ДШВ зупинила просування групи ворога на північ від Покровська Диверсійно-розвідувальна група діяла малими осередками по 2-3 особи, намагаючись вийти в район ферм і закріпитися

За попередньою інформацією, пересування ворога своєчасно зафіксувала повітряна розвідка українських артилеристів. Після передачі точних координат, було відкрито вогонь по цілі.

Цілі відпрацювали артилеристи 147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Вогонь 155-мм калібру зупинив противника ще на підході до визначеного району. За результатами ураження трьох окупантів ліквідовано, ще троє отримали тяжкі поранення