13:53 • 3020 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
11:17 • 9774 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 12176 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 11703 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 13363 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 22326 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 32827 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26529 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30472 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28106 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
Бригада ДШВ остановила ДРГ рф возле Покровска, трое оккупантов ликвидированы

Киев • УНН

 • 868 просмотра

147-я отдельная артиллерийская бригада 7-го корпуса ДШВ ВСУ остановила продвижение диверсионно-разведывательной группы противника к северу от Покровска. Огонь 155-мм калибра ликвидировал троих оккупантов, еще трое получили тяжелые ранения.

Бригада ДШВ остановила ДРГ рф возле Покровска, трое оккупантов ликвидированы

147-я отдельная артиллерийская бригада 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ остановила продвижение диверсионно-разведывательной группы противника к северу от Покровска. Огонь открыли после работы воздушной разведки. Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ, передает УНН.

Подробности

147-я артбригада 7-го корпуса ДШВ остановила продвижение группы врага к северу от Покровска. Диверсионно-разведывательная группа действовала малыми ячейками по 2-3 человека, пытаясь выйти в район ферм и закрепиться

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, передвижение врага своевременно зафиксировала воздушная разведка украинских артиллеристов. После передачи точных координат, был открыт огонь по цели.

Цели отработали артиллеристы 147-й отдельной артиллерийской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ. Огонь 155-мм калибра остановил противника еще на подходе к определенному району. По результатам поражения трое оккупантов ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения

- говорится в сообщении.

Напомним

В Одесской области враг в ночь на 21 февраля совершил атаку на энергетический объект ДТЭК, что привело к значительным разрушениям. Ремонтные работы продлятся долго, но энергетики работают над ликвидацией последствий.

Алла Киосак

Война в Украине
