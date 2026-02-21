Бригада ДШВ остановила ДРГ рф возле Покровска, трое оккупантов ликвидированы

147-я отдельная артиллерийская бригада 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ остановила продвижение диверсионно-разведывательной группы противника к северу от Покровска. Огонь открыли после работы воздушной разведки. Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ, передает УНН.

147-я артбригада 7-го корпуса ДШВ остановила продвижение группы врага к северу от Покровска. Диверсионно-разведывательная группа действовала малыми ячейками по 2-3 человека, пытаясь выйти в район ферм и закрепиться