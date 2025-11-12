Боїв на фронті за добу побільшало на чверть: Генштаб оновив карту бойових дій

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20597 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 49989 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46560 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 49883 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47753 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43788 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59721 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62881 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82365 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132005 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16117 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12441 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22492 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 5784 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 12688 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50590 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69421 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45730 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65145 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132006 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13087 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22916 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22540 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61785 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 61999 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Боїв на фронті за добу побільшало на чверть: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 3346 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень, що на чверть більше, ніж днем раніше. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському та Олександрівському напрямках.

Боїв на фронті за добу побільшало на чверть: Генштаб оновив карту бойових дій

217 боїв на фронті сталося за минулу добу, що на чверть більше у порівнянні з показником днем раніше, епіцентр - Покровський напрямок, але ворог також активніший на Олександрівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 12 листопада у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби. Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів, та три інших важливих об’єкти російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Противник здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого.

Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі11.11.25, 21:55 • 53303 перегляди

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три атаки в районі населених пунктів Зелений Гай, Солодке й Данилівка.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у бік населеного пункту Приморське.

Минулої доби на Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Тисяча солдатів та понад півтори сотні БпЛА: у Генштабі оновили втрати ворога за добу12.11.25, 07:16 • 3492 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна