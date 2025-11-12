Тисяча солдатів та понад півтори сотні БпЛА: у Генштабі оновили втрати ворога за добу

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20863 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51224 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47745 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51066 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48858 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44762 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60690 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62888 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82376 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132084 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17339 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13677 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23872 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 8306 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14008 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51617 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70382 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46392 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65218 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132084 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14199 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24062 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22656 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61894 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62107 перегляди
Тисяча солдатів та понад півтори сотні БпЛА: у Генштабі оновили втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 3492 перегляди

11 листопада російські війська втратили 1000 солдатів та 162 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно становлять 1154180 осіб.

Тисяча солдатів та понад півтори сотні БпЛА: у Генштабі оновили втрати ворога за добу

За добу 11 листопада російські війська втратили на війні з Україною 1000 солдатів та 162 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1154180 (+1000) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11342 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23556 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 34379 (+13)
          • РСЗВ ‒ 1540 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1240 (+1)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 79804 (+162)
                    • крилаті ракети ‒ 3926 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 67124 (+87)
                            • спеціальна техніка ‒ 3994 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення, заявив Президент України Володимир Зеленський.

                              Україні загрожує "вічна війна", якщо Європа не посилить тиск на росію – колишній генсек НАТО06.11.25, 15:25 • 3051 перегляд

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні