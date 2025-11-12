Тисяча солдатів та понад півтори сотні БпЛА: у Генштабі оновили втрати ворога за добу
Київ • УНН
11 листопада російські війська втратили 1000 солдатів та 162 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно становлять 1154180 осіб.
За добу 11 листопада російські війська втратили на війні з Україною 1000 солдатів та 162 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1154180 (+1000) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11342 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23556 (+3)
- артилерійських систем ‒ 34379 (+13)
- РСЗВ ‒ 1540 (+1)
- засоби ППО ‒ 1240 (+1)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 79804 (+162)
- крилаті ракети ‒ 3926 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 67124 (+87)
- спеціальна техніка ‒ 3994 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення, заявив Президент України Володимир Зеленський.
