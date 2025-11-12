Тысяча солдат и более полутора сотен БПЛА: в Генштабе обновили потери врага за сутки
Киев • УНН
11 ноября российские войска потеряли 1000 солдат и 162 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.25 ориентировочно составляют 1154180 человек.
За сутки 11 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат и 162 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1154180 (+1000) человек ликвидировано
- танков ‒ 11342 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23556 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 34379 (+13)
- РСЗО ‒ 1540 (+1)
- средства ПВО ‒ 1240 (+1)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 79804 (+162)
- крылатые ракеты ‒ 3926 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 67124 (+87)
- специальная техника ‒ 3994 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
