11 ноября, 19:55 • 14563 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 36407 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 41675 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 62838 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 38936 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 55891 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 46157 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 23362 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 25203 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 26533 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Графики отключений электроэнергии
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Тысяча солдат и более полутора сотен БПЛА: в Генштабе обновили потери врага за сутки

Киев • УНН

 • 216 просмотра

11 ноября российские войска потеряли 1000 солдат и 162 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.25 ориентировочно составляют 1154180 человек.

Тысяча солдат и более полутора сотен БПЛА: в Генштабе обновили потери врага за сутки

За сутки 11 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат и 162 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1154180 (+1000) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11342 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23556 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 34379 (+13)
          • РСЗО ‒ 1540 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1240 (+1)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 79804 (+162)
                    • крылатые ракеты ‒ 3926 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 67124 (+87)
                            • специальная техника ‒ 3994 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

                              Украине грозит "вечная война", если Европа не усилит давление на Россию – бывший генсек НАТО06.11.25, 15:25 • 3030 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

