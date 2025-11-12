$41.960.02
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 21310 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 43268 просмотра
В среду графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 47638 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 72741 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
11 ноября, 13:20 • 42150 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 62381 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 50833 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 23660 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 25418 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
Эксклюзивы
Боев на фронте за сутки стало на четверть больше: Генштаб обновил карту боевых действий

Киев • УНН

 • 884 просмотра

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 217 боевых столкновений, что на четверть больше, чем днем ранее. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском и Александровском направлениях.

Боев на фронте за сутки стало на четверть больше: Генштаб обновил карту боевых действий

217 боев на фронте произошло за минувшие сутки, что на четверть больше по сравнению с показателем днем ранее, эпицентр - Покровское направление, но враг также активнее на Александровском направлении, сообщили в утренней сводке 12 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 44 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4080 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3965 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, и три других важных объекта российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло десять боестолкновений. Противник совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении в течение прошедших суток враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 23 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Сладкого.

Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье11.11.25, 21:55 • 21375 просмотров

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили три атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Сладкое и Даниловка.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.

За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Тысяча солдат и более полутора сотен БПЛА: в Генштабе обновили потери врага за сутки12.11.25, 07:16 • 1516 просмотров

Юлия Шрамко

