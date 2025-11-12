Боев на фронте за сутки стало на четверть больше: Генштаб обновил карту боевых действий

217 боев на фронте произошло за минувшие сутки, что на четверть больше по сравнению с показателем днем ранее, эпицентр - Покровское направление, но враг также активнее на Александровском направлении, сообщили в утренней сводке 12 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 44 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4080 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3965 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, и три других важных объекта российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло десять боестолкновений. Противник совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении в течение прошедших суток враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 23 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Сладкого.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили три атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Сладкое и Даниловка.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.

За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

