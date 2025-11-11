Кількість боїв на фронті за добу скоротилася на третину: карта від Генштабу
Київ • УНН
За минулу добу на фронті відбулося 170 бойових зіткнень, що на третину менше, ніж днем раніше. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де зафіксовано 63 атаки.
170 боїв на фронті сталося за минулу добу, що на третину менше у порівнянні з днем раніше, найгарячішим залишається Покровський напрямок, повідомили у ранковому зведенні 11 листопада у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень
Вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе.
"Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу противника", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 16 бойових зіткнень. Противник здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районі населеного пункту Коровин Яр та в бік Лиману.
На Слов’янському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах Серебрянки та Дронівки.
Минулої доби на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 атаки агресора у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у бік населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля.
На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав - наші захисники зупинили всі спроби противника.
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили три марні спроби просування до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати ворога: російська армія недорахувалася понад тисячі солдатів та сотень БпЛА за добу11.11.25, 07:15 • 10190 переглядiв