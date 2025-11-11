Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от Генштаба

170 боев на фронте произошло за минувшие сутки, что на треть меньше по сравнению с днем ранее, самым горячим остается Покровское направление, сообщили в утренней сводке 11 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 231 обстрел, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4 286 дронов-камикадзе.

"Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 16 боевых столкновений. Противник совершил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районе населенного пункта Коровин Яр и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки и Дроновки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении агрессор совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 атаки агрессора в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономическое, Мирноград, Новопавловка, Ровное, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 12 вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороне, Орестополь, Егоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак в районе Зеленого Гая и в направлении населенного пункта Ровнополье.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг успеха не имел - наши защитники остановили все попытки противника.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили три тщетные попытки продвижения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

