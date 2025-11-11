Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от Генштаба
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений, что на треть меньше, чем днем ранее. Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где зафиксировано 63 атаки.
170 боев на фронте произошло за минувшие сутки, что на треть меньше по сравнению с днем ранее, самым горячим остается Покровское направление, сообщили в утренней сводке 11 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений
Вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 231 обстрел, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4 286 дронов-камикадзе.
"Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 16 боевых столкновений. Противник совершил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районе населенного пункта Коровин Яр и в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки и Дроновки.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении агрессор совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 63 атаки агрессора в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономическое, Мирноград, Новопавловка, Ровное, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 12 вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороне, Орестополь, Егоровка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак в районе Зеленого Гая и в направлении населенного пункта Ровнополье.
На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг успеха не имел - наши защитники остановили все попытки противника.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили три тщетные попытки продвижения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
