Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от Генштаба

$41.980.11
48.510.02
ukenru
10 ноября, 21:39 • 42207 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 57858 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 88522 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 103376 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 108740 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 84793 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 56792 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 104179 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 44407 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 49131 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
Графики отключений электроэнергии
Импорт российской нефти в ЕС: в Еврокомиссии напомнили Венгрии и Словакии о важном нюансе10 ноября, 21:58 • 22377 просмотра
ЦНС: россия узаконила отключение пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ10 ноября, 22:40 • 20059 просмотра
Хорватия опровергает заявления Венгрии о недостаточности мощностей Адриатического трубопровода для замещения российской нефти10 ноября, 23:01 • 13137 просмотра
Порыв трубопровода на Печерском спуске в Киеве: отключение воды, угроза оползня10 ноября, 23:27 • 21831 просмотра
Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИVideo10 ноября, 23:56 • 20119 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 60747 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 103388 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 46184 просмотра
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 42704 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 112998 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 119314 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 163735 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 231794 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 252 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений, что на треть меньше, чем днем ранее. Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где зафиксировано 63 атаки.

Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от Генштаба

170 боев на фронте произошло за минувшие сутки, что на треть меньше по сравнению с днем ранее, самым горячим остается Покровское направление, сообщили в утренней сводке 11 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 231 обстрел, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4 286 дронов-камикадзе.

"Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 16 боевых столкновений. Противник совершил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районе населенного пункта Коровин Яр и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки и Дроновки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении агрессор совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 атаки агрессора в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономическое, Мирноград, Новопавловка, Ровное, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 12 вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороне, Орестополь, Егоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак в районе Зеленого Гая и в направлении населенного пункта Ровнополье.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг успеха не имел - наши защитники остановили все попытки противника.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили три тщетные попытки продвижения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: российская армия недосчиталась более тысячи солдат и сотен БпЛА за сутки11.11.25, 07:15 • 2224 просмотра

Юлия Шрамко

