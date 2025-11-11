Потери врага: российская армия недосчиталась более тысячи солдат и сотен БпЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 10 ноября российские войска потеряли 1020 солдат и 217 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.25 составляют 1153180 человек.
За сутки 10 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1020 солдат и 217 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1153180 (+1020) человек ликвидировано
- танков ‒ 11342 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23553 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 34366 (+17)
- РСЗО ‒ 1539 (+1)
- средства ПВО ‒ 1239 (0)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 79642 (+217)
- крылатые ракеты ‒ 3926 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 67036 (+79)
- специальная техника ‒ 3993 (0)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
