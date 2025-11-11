Потери врага: российская армия недосчиталась более тысячи солдат и сотен БпЛА за сутки

$41.980.11
48.510.02
ukenru
10 ноября, 21:39 • 41963 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 57361 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 88203 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 102913 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 108360 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 84667 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 56694 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 103992 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 44385 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 49092 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Импорт российской нефти в ЕС: в Еврокомиссии напомнили Венгрии и Словакии о важном нюансе10 ноября, 21:58 • 22240 просмотра
ЦНС: россия узаконила отключение пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ10 ноября, 22:40 • 19929 просмотра
Хорватия опровергает заявления Венгрии о недостаточности мощностей Адриатического трубопровода для замещения российской нефти10 ноября, 23:01 • 13017 просмотра
Порыв трубопровода на Печерском спуске в Киеве: отключение воды, угроза оползня10 ноября, 23:27 • 21708 просмотра
Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИVideo10 ноября, 23:56 • 19995 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 60553 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 102930 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 45996 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 108373 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 103998 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Башар Асад
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Франция
Реклама
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 42616 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 112883 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 119224 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 163647 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 231699 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Потери врага: российская армия недосчиталась более тысячи солдат и сотен БпЛА за сутки

Киев • УНН

 • 2126 просмотра

За сутки 10 ноября российские войска потеряли 1020 солдат и 217 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.25 составляют 1153180 человек.

Потери врага: российская армия недосчиталась более тысячи солдат и сотен БпЛА за сутки

За сутки 10 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1020 солдат и 217 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1153180 (+1020) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11342 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23553 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 34366 (+17)
          • РСЗО ‒ 1539 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1239 (0)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 79642 (+217)
                    • крылатые ракеты ‒ 3926 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 67036 (+79)
                            • специальная техника ‒ 3993 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

                              Украине грозит "вечная война", если Европа не усилит давление на Россию – бывший генсек НАТО06.11.25, 15:25 • 2994 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Украина