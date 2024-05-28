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Білий дім закликає союзників не посилювати тиск на Тегеран, незважаючи на прогрес у іранській ядерній програмі

Білий дім закликає союзників не посилювати тиск на Тегеран, незважаючи на прогрес у іранській ядерній програмі

Київ • УНН

 • 25571 перегляди

Іран накопичив 142,1 кілограма 60% збагаченого урану, чого достатньо для кількох ядерних боєголовок, але США закликають союзників не посилювати тиск на Тегеран.

Адміністрація президента США Джо Байдена зверталась до європейських партнерів, щоб вони відмовилися від планів тиснути на Іран, навіть якщо Тегеран розширює свої запаси матеріалів у ядерній програмі. Пише УНН із посиланням на Wall Street Journal.

Деталі

Адміністрація президента США намагається вплинути на своїх європейських союзників - насамперед Велику Британію і Францію - з тим, щоб вони не посилювали тиск на Іран, незважаючи на розширення запасів збагаченого урану в Тегерані, виявлених Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними джерел WSJ, Білий дім хотів би переконати Лондон і Париж не просувати вотум недовіри Ісламській Республіці на наступному засіданні Ради керуючих МАГАТЕ, яке заплановане на червень.

Довідка

Напередодні кілька інформаційних агентств отримали доступ до конфіденційного звіту Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Цей звіт показує, що Іран має 142,1 кілограма урану з рівнем збагачення 60 відсотків. Це на 20,6 кілограма більше, ніж у лютому.

Необхідна кількість збагаченого урану для створення ядерної зброї становить 42 кілограми. Уран повинен мати рівень чистоти 90 відсотків. Ірану залишився лише невеликий технічний крок до цього.

Рафаель Гроссі, високопосадовець МАГАТЕ, минулого року попередив, що Іран накопичив достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька ядерних боєзарядів.

Іран заперечує, що ядерний матеріал використовується у військових цілях. Але у своєму звіті МАГАТЕ висловлює стурбованість "нещодавніми публічними заявами Ірану" у відповідь на зростання напруженості у відносинах з Ізраїлем.

Нагадаємо

Комісія з розслідування авіакатастрофи, в якій загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, попередньо дійшла висновку, що гелікоптер спалахнув після зіткнення з горою, не знайшовши жодних ознак зовнішнього впливу.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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