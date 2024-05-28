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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом призывает союзников не усиливать давление на Тегеран, несмотря на прогресс в иранской ядерной программе

Белый дом призывает союзников не усиливать давление на Тегеран, несмотря на прогресс в иранской ядерной программе

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 16:03  •  4372 просмотра

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Иран накопил 142,1 килограмма 60% обогащенного урана, чего достаточно для нескольких ядерных боеголовок, но США призывают союзников не усиливать давление на Тегеран.

Администрация президента США Джо Байдена обращалась к европейским партнерам, чтобы они отказались от планов давить на Иран, даже если Тегеран расширяет свои запасы материалов в ядерной программе. Пишет УНН со ссылкой на Wall Street Journal.

Детали

Администрация президента США пытается повлиять на своих европейских союзников - прежде всего Великобританию и Францию - с тем, чтобы они не усиливали давление на Иран, несмотря на расширение запасов обогащенного урана в Тегеране, обнаруженных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным источников WSJ, Белый дом хотел бы убедить Лондон и Париж не продвигать вотум недоверия Исламской Республике на следующем заседании Совета управляющих МАГАТЭ, которое запланировано на июнь.

Справка

Накануне несколько информационных агентств получили доступ к конфиденциальному отчету Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Этот отчет показывает, что Иран имеет 142,1 килограмма урана с уровнем обогащения 60 процентов. Это на 20,6 килограмма больше, чем в феврале.

Необходимое количество обогащенного урана для создания ядерного оружия составляет 42 килограмма. Уран должен иметь уровень чистоты 90 процентов. Ирану остался лишь небольшой технический шаг к этому.

Рафаэль Гросси, высокопоставленный чиновник МАГАТЭ, в прошлом году предупредил, что Иран накопил достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько ядерных боезарядов.

Иран отрицает, что ядерный материал используется в военных целях. Но в своем отчете МАГАТЭ выражает обеспокоенность «недавними публичными заявлениями Ирана» в ответ на рост напряженности в отношениях с Израилем.

Напомним,

Комиссия по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, предварительно пришла к выводу, что вертолет вспыхнул после столкновения с горой, не найдя никаких признаков внешнего воздействия.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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