19:39 • 1914 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 5268 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 10468 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 11925 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 10645 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 19050 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 26951 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16225 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24034 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 34165 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Без тепла у Києві понад 1,1 тис. багатоквартирних будинків: в яких районах ситуація найскладніша

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У Києві 1142 багатоквартирні будинки залишаються без тепла, найскладніша ситуація в Дарницькому та Дніпровському районах. Для ліквідації аварій залучено додаткові бригади та фахівці, а також розгорнуто Пункти Незламності.

Без тепла у Києві понад 1,1 тис. багатоквартирних будинків: в яких районах ситуація найскладніша

У Києві без тепла залишаються 1 142 багатоквартирні будинки. Найскладніше – у Дарницькому та Дніпровському районах. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

У столиці без тепла залишаються 1 142 багатоквартирні будинки. Найскладніше – у Дарницькому та Дніпровському районах. Тут працюють додаткові 63 бригади, 257 фахівців. У більшості будинків Деснянського району тепло вже повернули. Триває ліквідація поодиноких локальних аварій 

- повідомив Кулеба.

За його словами, у координації з Міненерго триває робота над залученням  додаткового енергетичного обладнання. Найближчими днями до Києва надійде підтримка від наших міжнародних партнерів. 

Паралельно розгорнута мережа Пунктів Незламності. Визначено локації для наметових містечок у Дарницькому та Дніпровському районах. До допомоги долучився й відповідальний бізнес – торговельні центри працюють як Пункти Незламності, частина у режимі 24/7 

- повідомив Кулеба.

Дарницька ТЕЦ зазнала сильних пошкоджень: Шмигаль про наслідки нічної атаки рф на Київ03.02.26, 21:34 • 958 переглядiв

Додамо

Крім того, за його словами, триває відновлення теплопостачання у Харкові та Дніпрі.

У Харкові залучаємо додаткове обладнання з інших областей, тепловики працюють безперервно. Для підтримки людей направляємо 2 "Вагони незламності" до Дарницького району Києва та 6 – до Харкова. Там тепло, є електрика, інтернет і гарячі напої. Також Food Train забезпечує гарячими обідами. У тісній координації з усіма органами влади працюємо 24/7, щоб якнайшвидше повернути тепло у домівки людей 

- резюмував Кулеба.

Або в них у тижні 4 дні, або ставка на війну: Зеленський про порушення обіцянки рф щодо ударів по енергетиці03.02.26, 15:41 • 2090 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Дніпро (місто)
Міністерство енергетики України
Київ
Харків