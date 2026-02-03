Без тепла у Києві понад 1,1 тис. багатоквартирних будинків: в яких районах ситуація найскладніша

У Києві без тепла залишаються 1 142 багатоквартирні будинки. Найскладніше – у Дарницькому та Дніпровському районах. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

У столиці без тепла залишаються 1 142 багатоквартирні будинки. Найскладніше – у Дарницькому та Дніпровському районах. Тут працюють додаткові 63 бригади, 257 фахівців. У більшості будинків Деснянського району тепло вже повернули. Триває ліквідація поодиноких локальних аварій - повідомив Кулеба.

За його словами, у координації з Міненерго триває робота над залученням додаткового енергетичного обладнання. Найближчими днями до Києва надійде підтримка від наших міжнародних партнерів.

Паралельно розгорнута мережа Пунктів Незламності. Визначено локації для наметових містечок у Дарницькому та Дніпровському районах. До допомоги долучився й відповідальний бізнес – торговельні центри працюють як Пункти Незламності, частина у режимі 24/7 - повідомив Кулеба.

Додамо

Крім того, за його словами, триває відновлення теплопостачання у Харкові та Дніпрі.

У Харкові залучаємо додаткове обладнання з інших областей, тепловики працюють безперервно. Для підтримки людей направляємо 2 "Вагони незламності" до Дарницького району Києва та 6 – до Харкова. Там тепло, є електрика, інтернет і гарячі напої. Також Food Train забезпечує гарячими обідами. У тісній координації з усіма органами влади працюємо 24/7, щоб якнайшвидше повернути тепло у домівки людей - резюмував Кулеба.

