Без тепла в Киеве более 1,1 тыс. многоквартирных домов: в каких районах ситуация самая сложная

В Киеве без тепла остаются 1 142 многоквартирных дома. Сложнее всего – в Дарницком и Днепровском районах. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

В столице без тепла остаются 1 142 многоквартирных дома. Сложнее всего – в Дарницком и Днепровском районах. Здесь работают дополнительные 63 бригады, 257 специалистов. В большинстве домов Деснянского района тепло уже вернули. Продолжается ликвидация единичных локальных аварий - сообщил Кулеба.

По его словам, в координации с Минэнерго продолжается работа над привлечением дополнительного энергетического оборудования. В ближайшие дни в Киев поступит поддержка от наших международных партнеров.

Параллельно развернута сеть Пунктов Несокрушимости. Определены локации для палаточных городков в Дарницком и Днепровском районах. К помощи присоединился и ответственный бизнес – торговые центры работают как Пункты Несокрушимости, часть в режиме 24/7 - сообщил Кулеба.

Добавим

Кроме того, по его словам, продолжается восстановление теплоснабжения в Харькове и Днепре.

В Харькове привлекаем дополнительное оборудование из других областей, тепловики работают непрерывно. Для поддержки людей направляем 2 "Вагона несокрушимости" в Дарницкий район Киева и 6 – в Харьков. Там тепло, есть электричество, интернет и горячие напитки. Также Food Train обеспечивает горячими обедами. В тесной координации со всеми органами власти работаем 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома людей - резюмировал Кулеба.

