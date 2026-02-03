Без тепла в Киеве более 1,1 тыс. многоквартирных домов: в каких районах ситуация самая сложная

$42.970.16
50.910.12
ukenru
19:39 • 1938 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 5294 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 10479 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 11933 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 10650 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 19056 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 26959 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16226 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24035 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34168 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
80%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф3 февраля, 10:54 • 11740 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 18065 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 18989 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 10466 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 17038 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 17102 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 19060 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 60958 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 70078 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 53811 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Музыкант
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Запорожье
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака18:03 • 2900 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video16:57 • 3838 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 10508 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 18116 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 31273 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Instagram
Дипломатка

Без тепла в Киеве более 1,1 тыс. многоквартирных домов: в каких районах ситуация самая сложная

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Киеве 1142 многоквартирных дома остаются без тепла, самая сложная ситуация в Дарницком и Днепровском районах. Для ликвидации аварий привлечены дополнительные бригады и специалисты, а также развернуты Пункты Несокрушимости.

Без тепла в Киеве более 1,1 тыс. многоквартирных домов: в каких районах ситуация самая сложная

В Киеве без тепла остаются 1 142 многоквартирных дома. Сложнее всего – в Дарницком и Днепровском районах. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

В столице без тепла остаются 1 142 многоквартирных дома. Сложнее всего – в Дарницком и Днепровском районах. Здесь работают дополнительные 63 бригады, 257 специалистов. В большинстве домов Деснянского района тепло уже вернули. Продолжается ликвидация единичных локальных аварий 

- сообщил Кулеба.

По его словам, в координации с Минэнерго продолжается работа над привлечением дополнительного энергетического оборудования. В ближайшие дни в Киев поступит поддержка от наших международных партнеров. 

Параллельно развернута сеть Пунктов Несокрушимости. Определены локации для палаточных городков в Дарницком и Днепровском районах. К помощи присоединился и ответственный бизнес – торговые центры работают как Пункты Несокрушимости, часть в режиме 24/7 

- сообщил Кулеба.

Дарницкая ТЭЦ получила сильные повреждения: Шмыгаль о последствиях ночной атаки РФ на Киев03.02.26, 21:34 • 976 просмотров

Добавим

Кроме того, по его словам, продолжается восстановление теплоснабжения в Харькове и Днепре.

В Харькове привлекаем дополнительное оборудование из других областей, тепловики работают непрерывно. Для поддержки людей направляем 2 "Вагона несокрушимости" в Дарницкий район Киева и 6 – в Харьков. Там тепло, есть электричество, интернет и горячие напитки. Также Food Train обеспечивает горячими обедами. В тесной координации со всеми органами власти работаем 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома людей 

- резюмировал Кулеба.

Либо у них в неделе 4 дня, либо ставка на войну: Зеленский о нарушении обещания рф по ударам по энергетике03.02.26, 15:41 • 2092 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Днепр
Министерство энергетики Украины
Киев
Харьков