Бельгія вимагає гарантій для використання заморожених російських активів на користь України - The Guardian
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повторно порушує питання використання заморожених російських активів для фінансування України. Він вимагає від лідерів ЄС та НАТО твердих гарантій щодо розподілу ризиків.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повторно порушує питання щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Як зазначає видання, голова уряду Бельгії попросив лідерів інших країн ЄС і НАТО надати тверді гарантії, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи будуть використані для фінансування кредитів Україні.
Він зазначив: Бельгія буде готова реалізувати цей план лише в тому випадку, якщо її питання отримають ствердну відповідь. Наразі цього не сталось.
Нагадаємо
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз готує жорсткіші санкції проти росії. Вона заговорила про значно суворіші заходи в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі, які увійдуть до 19-го пакета санкцій, узгодженого зі США.
Також УНН повідомляв, що російська влада розробляє план на випадок, якщо Євросоюз вирішить конфіскувати заморожені за кордоном російські активи.