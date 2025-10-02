Бельгия требует гарантий для использования замороженных российских активов в пользу Украины - The Guardian

$41.220.08
09:13 • 8680 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 17330 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 20202 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 19606 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 32613 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 18364 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 20414 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 37469 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 54068 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30475 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 2510 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 19573 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 32613 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 54069 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 45670 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 47624 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 56179 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 38704 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 41408 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 50967 просмотра
Бельгия требует гарантий для использования замороженных российских активов в пользу Украины - The Guardian

Киев • УНН

 • 2342 просмотра

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер вновь поднимает вопрос использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Он требует от лидеров ЕС и НАТО твердых гарантий по распределению рисков.

Бельгия требует гарантий для использования замороженных российских активов в пользу Украины - The Guardian

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер повторно поднимает вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечает издание, глава правительства Бельгии попросил лидеров других стран ЕС и НАТО предоставить твердые гарантии, что они разделят риски, если замороженные российские активы будут использованы для финансирования кредитов Украине.

Он отметил: Бельгия будет готова реализовать этот план только в том случае, если ее вопросы получат утвердительный ответ. Пока этого не произошло.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит более жесткие санкции против России. Она заговорила о значительно более строгих мерах в энергетике, финансовых услугах и торговле, которые войдут в 19-й пакет санкций, согласованный с США.

Также УНН сообщал, что российские власти разрабатывают план на случай, если Евросоюз решит конфисковать замороженные за рубежом российские активы.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Барт Де Вевер
НАТО
Европейский Союз
Бельгия
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина