Бельгия требует гарантий для использования замороженных российских активов в пользу Украины - The Guardian
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер вновь поднимает вопрос использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Он требует от лидеров ЕС и НАТО твердых гарантий по распределению рисков.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер повторно поднимает вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Как отмечает издание, глава правительства Бельгии попросил лидеров других стран ЕС и НАТО предоставить твердые гарантии, что они разделят риски, если замороженные российские активы будут использованы для финансирования кредитов Украине.
Он отметил: Бельгия будет готова реализовать этот план только в том случае, если ее вопросы получат утвердительный ответ. Пока этого не произошло.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит более жесткие санкции против России. Она заговорила о значительно более строгих мерах в энергетике, финансовых услугах и торговле, которые войдут в 19-й пакет санкций, согласованный с США.
Также УНН сообщал, что российские власти разрабатывают план на случай, если Евросоюз решит конфисковать замороженные за рубежом российские активы.