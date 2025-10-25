Австрійський суд розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова - ДБР

$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:59 • 3322 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
10:22 • 9672 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59 • 12857 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
08:45 • 17588 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 14922 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 16957 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 31230 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 48159 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 37048 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38420 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
94%
741мм
Популярнi новини
Посланець путіна у США похвалив Зеленського і заявив про "близькість до дипломатичного вирішення" питання війни в Україні25 жовтня, 05:25 • 4098 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 14606 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29 • 11411 перегляди
У Києві після нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт: нові кадри наслідківPhoto07:41 • 8868 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 10611 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 10765 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
08:45 • 17588 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 33573 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 55653 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 49179 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кирило Буданов
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Китай
Малайзія
Реклама
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 11:20 • 2070 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29 • 11535 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 14727 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 20590 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 23694 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Фільм
Золото

Австрійський суд розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова - ДБР

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Регіональний суд Корнойбурга в Австрії розгляне питання про видачу Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. ДБР та Міністерство юстиції України активно співпрацюють з австрійськими правоохоронцями з цього приводу.

Австрійський суд розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова - ДБР

Суд Австрії найближчим розгляне питання щодо видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про Андрія Наумова.

Регіональний суд Корнойбурга (Австрія) найближчим розгляне питання щодо видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Державне бюро розслідувань та Міністерство юстиції України підтримують активний діалог із правоохоронцями Австрії щодо застосування цього правового механізму

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ наприкінці липня 2021 року.

Заарештували Наумова 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

В Україні Наумову оголосили дві підозри - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

У 2023 році Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

У січні 2024 року повідомлялося, що підозрюваний у державній зраді в Україні ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

Слідчі ДБР завершили стосовно нього досудове розслідування за низкою статей кримінального кодексу.

Після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства, експосадовець, за інформацією українських правоохоронців, у жовтні 2025 року переїхав в Австрію, про що були поінформовані австрійські колеги.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Міністерство юстиції України
Служба безпеки України
Австрія
Північна Македонія
Сербія
Україна