Австрійський суд розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова - ДБР

Суд Австрії найближчим розгляне питання щодо видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про Андрія Наумова.

Регіональний суд Корнойбурга (Австрія) найближчим розгляне питання щодо видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Державне бюро розслідувань та Міністерство юстиції України підтримують активний діалог із правоохоронцями Австрії щодо застосування цього правового механізму - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ наприкінці липня 2021 року.

Заарештували Наумова 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

В Україні Наумову оголосили дві підозри - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

У 2023 році Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

У січні 2024 року повідомлялося, що підозрюваний у державній зраді в Україні ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

Слідчі ДБР завершили стосовно нього досудове розслідування за низкою статей кримінального кодексу.

Після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства, експосадовець, за інформацією українських правоохоронців, у жовтні 2025 року переїхав в Австрію, про що були поінформовані австрійські колеги.