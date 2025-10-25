Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова - ГБР

$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:59 • 2500 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
10:22 • 8098 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
08:59 • 12292 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 16645 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 14520 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 16816 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 31150 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 48111 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 36997 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38398 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
94%
741мм
Популярные новости
"Игнорирует реальность": в ISW прокомментировали угрозы кремля ответом на возможное предоставление Украине ракет Tomahawk25 октября, 03:04 • 14761 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 14047 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ07:29 • 10847 просмотра
В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствийPhoto07:41 • 8014 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать09:55 • 9632 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать09:55 • 9904 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
08:45 • 16657 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 33217 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 55316 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 48772 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Си Цзиньпин
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Крым
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь11:20 • 1670 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ07:29 • 10934 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 14136 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 20436 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 23547 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Фильм
Золото

Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова - ГБР

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Региональный суд Корнойбурга в Австрии рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. ГБР и Министерство юстиции Украины активно сотрудничают с австрийскими правоохранителями по этому поводу.

Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова - ГБР

Суд Австрии в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

По данным источников УНН, речь идет об Андрее Наумове.

Региональный суд Корнойбурга (Австрия) в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ. Государственное бюро расследований и Министерство юстиции Украины поддерживают активный диалог с правоохранителями Австрии относительно применения этого правового механизма

- говорится в сообщении.

Дополнение

Андрей Наумов лишился должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ в конце июля 2021 года.

Арестовали Наумова 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

В Украине Наумову объявили два подозрения - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

В 2023 году Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

В январе 2024 года сообщалось, что подозреваемый в государственной измене в Украине экс-генерал СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

Следователи ГБР завершили в отношении него досудебное расследование по ряду статей уголовного кодекса.

После отбывания годичного срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства, экс-чиновник, по информации украинских правоохранителей, в октябре 2025 года переехал в Австрию, о чем были проинформированы австрийские коллеги.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Министерство юстиции Украины
Служба безопасности Украины
Австрия
Северная Македония
Сербия
Украина