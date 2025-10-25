Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова - ГБР

Суд Австрии в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

По данным источников УНН, речь идет об Андрее Наумове.

Региональный суд Корнойбурга (Австрия) в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ. Государственное бюро расследований и Министерство юстиции Украины поддерживают активный диалог с правоохранителями Австрии относительно применения этого правового механизма - говорится в сообщении.

Дополнение

Андрей Наумов лишился должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ в конце июля 2021 года.

Арестовали Наумова 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

В Украине Наумову объявили два подозрения - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

В 2023 году Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

В январе 2024 года сообщалось, что подозреваемый в государственной измене в Украине экс-генерал СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

Следователи ГБР завершили в отношении него досудебное расследование по ряду статей уголовного кодекса.

После отбывания годичного срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства, экс-чиновник, по информации украинских правоохранителей, в октябре 2025 года переехал в Австрию, о чем были проинформированы австрийские коллеги.