Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова - ГБР
Киев • УНН
Региональный суд Корнойбурга в Австрии рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. ГБР и Министерство юстиции Украины активно сотрудничают с австрийскими правоохранителями по этому поводу.
Детали
По данным источников УНН, речь идет об Андрее Наумове.
Региональный суд Корнойбурга (Австрия) в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ. Государственное бюро расследований и Министерство юстиции Украины поддерживают активный диалог с правоохранителями Австрии относительно применения этого правового механизма
Дополнение
Андрей Наумов лишился должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ в конце июля 2021 года.
Арестовали Наумова 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.
В Украине Наумову объявили два подозрения - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.
В 2023 году Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.
В январе 2024 года сообщалось, что подозреваемый в государственной измене в Украине экс-генерал СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.
Следователи ГБР завершили в отношении него досудебное расследование по ряду статей уголовного кодекса.
После отбывания годичного срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства, экс-чиновник, по информации украинских правоохранителей, в октябре 2025 года переехал в Австрию, о чем были проинформированы австрийские коллеги.