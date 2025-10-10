Аудит домовленостей, відносини із США та європейський напрям: Зеленський зібрав нараду щодо міжнародної роботи

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці, передає УНН.

Перше – аудит виконання домовленостей, та перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге – відносини зі Сполученими Штатами і перемовний трек заради припинення війни. Третє – європейський напрям, і це не лише перемовини щодо вступу України у Євросоюз, а й програми двосторонньої співпраці з партнерами у Європі, а саме європейські інвестиції в українське оборонне виробництво, розвиток спільних виробництв на території партнерів і реалізація таких програм, як PURL та SAFE