Аудит домовленостей, відносини із США та європейський напрям: Зеленський зібрав нараду щодо міжнародної роботи

14:10 • 3668 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
14:04 • 7294 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
13:35 • 11033 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10:53 • 23157 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 28343 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 17130 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18190 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 17972 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25707 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 45571 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідкиPhotoVideo10 жовтня, 05:21 • 19811 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго10 жовтня, 06:38 • 26039 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 18435 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго09:38 • 17317 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 13620 перегляди
Публікації
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto13:35 • 11023 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10:53 • 23147 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 09:44 • 28336 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 79161 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 83389 перегляди
Володимир Зеленський
Лі Цян
Кім Чен Ин
Андрій Садовий
Петро Порошенко
Україна
Дніпропетровська область
Сумська область
Донецька область
Київська область
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі11:09 • 10488 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 13680 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 18495 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 79166 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 33798 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
Ручна граната
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury

Аудит домовленостей, відносини із США та європейський напрям: Зеленський зібрав нараду щодо міжнародної роботи

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Президент Зеленський провів нараду щодо міжнародної роботи, обговоривши аудит домовленостей, відносини зі США та європейський напрям. Також йшлося про спрямування заморожених російських активів на підтримку України.

Аудит домовленостей, відносини із США та європейський напрям: Зеленський зібрав нараду щодо міжнародної роботи

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці, передає УНН.

Перше – аудит виконання домовленостей, та перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге – відносини зі Сполученими Штатами і перемовний трек заради припинення війни. Третє – європейський напрям, і це не лише перемовини щодо вступу України у Євросоюз, а й програми двосторонньої співпраці з партнерами у Європі, а саме європейські інвестиції в українське оборонне виробництво, розвиток спільних виробництв на території партнерів і реалізація таких програм, як PURL та SAFE 

- повідомив Глава держави.

Крім того, за його словами, окремо й детально говорили щодо спрямування російських заморожених активів для повноцінної підтримки нашої оборони і відновлення після російських ударів.

Наближаємось до рішення щодо активів, і я дякую всім, хто допомагає. Це абсолютно справедливо, щоб росія платила за війну, яку розпочала, затягує та веде відверто терористично 

- резюмував Президент.

Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі10.10.25, 17:10 • 3668 переглядiв

Раніше

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо посилення санкційної політики, доручивши продовжити дію санкцій, термін яких спливає, та прискорити синхронізацію з партнерами. У вересні Україна запровадила санкції проти 166 фізичних та 127 юридичних осіб, а також синхронізувала британські санкції.

Антоніна Туманова

