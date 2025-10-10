Аудит домовленостей, відносини із США та європейський напрям: Зеленський зібрав нараду щодо міжнародної роботи
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду щодо міжнародної роботи, обговоривши аудит домовленостей, відносини зі США та європейський напрям. Також йшлося про спрямування заморожених російських активів на підтримку України.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці, передає УНН.
Перше – аудит виконання домовленостей, та перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге – відносини зі Сполученими Штатами і перемовний трек заради припинення війни. Третє – європейський напрям, і це не лише перемовини щодо вступу України у Євросоюз, а й програми двосторонньої співпраці з партнерами у Європі, а саме європейські інвестиції в українське оборонне виробництво, розвиток спільних виробництв на території партнерів і реалізація таких програм, як PURL та SAFE
Крім того, за його словами, окремо й детально говорили щодо спрямування російських заморожених активів для повноцінної підтримки нашої оборони і відновлення після російських ударів.
Наближаємось до рішення щодо активів, і я дякую всім, хто допомагає. Це абсолютно справедливо, щоб росія платила за війну, яку розпочала, затягує та веде відверто терористично
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо посилення санкційної політики, доручивши продовжити дію санкцій, термін яких спливає, та прискорити синхронізацію з партнерами. У вересні Україна запровадила санкції проти 166 фізичних та 127 юридичних осіб, а також синхронізувала британські санкції.