Аудит договоренностей, отношения с США и европейское направление: Зеленский собрал совещание по международной работе

$41.510.10
48.210.07
ukenru
14:10 • 2846 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 5698 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 10237 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10:53 • 22432 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 27748 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 17006 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18107 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17931 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25685 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45520 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
71%
747мм
Популярные новости
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo10 октября, 05:21 • 19424 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго10 октября, 06:38 • 25630 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 17886 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго09:38 • 16929 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 13024 просмотра
публикации
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto13:35 • 10237 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10:53 • 22432 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 27748 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 78764 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 83130 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ли Цян
Ким Чен Ын
Андрей Садовый
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби11:09 • 10281 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 13172 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 18026 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 78764 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 33643 просмотра
Актуальное
Ручная граната
Хранитель
Х-47М2 "Кинжал"
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Аудит договоренностей, отношения с США и европейское направление: Зеленский собрал совещание по международной работе

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Президент Зеленский провел совещание по международной работе, обсудив аудит договоренностей, отношения с США и европейское направление. Также речь шла о направлении замороженных российских активов на поддержку Украины.

Аудит договоренностей, отношения с США и европейское направление: Зеленский собрал совещание по международной работе

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по международной работе за девять месяцев года и задачам на следующие три месяца, передает УНН.

Первое – аудит выполнения договоренностей, и прежде всего по оборонным пакетам и поддержке нашей устойчивости, в частности энергетики. Второе – отношения с Соединенными Штатами и переговорный трек ради прекращения войны. Третье – европейское направление, и это не только переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но и программы двустороннего сотрудничества с партнерами в Европе, а именно европейские инвестиции в украинское оборонное производство, развитие совместных производств на территории партнеров и реализация таких программ, как PURL и SAFE 

- сообщил Глава государства.

Кроме того, по его словам, отдельно и подробно говорили о направлении российских замороженных активов для полноценной поддержки нашей обороны и восстановления после российских ударов.

Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо, чтобы россия платила за войну, которую начала, затягивает и ведет откровенно террористически 

- резюмировал Президент.

Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали10.10.25, 17:10 • 2846 просмотров

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по усилению санкционной политики, поручив продлить действие санкций, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию с партнерами. В сентябре Украина ввела санкции против 166 физических и 127 юридических лиц, а также синхронизировала британские санкции.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Европейский Союз
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина