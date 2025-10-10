Аудит договоренностей, отношения с США и европейское направление: Зеленский собрал совещание по международной работе
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание по международной работе, обсудив аудит договоренностей, отношения с США и европейское направление. Также речь шла о направлении замороженных российских активов на поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по международной работе за девять месяцев года и задачам на следующие три месяца, передает УНН.
Первое – аудит выполнения договоренностей, и прежде всего по оборонным пакетам и поддержке нашей устойчивости, в частности энергетики. Второе – отношения с Соединенными Штатами и переговорный трек ради прекращения войны. Третье – европейское направление, и это не только переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но и программы двустороннего сотрудничества с партнерами в Европе, а именно европейские инвестиции в украинское оборонное производство, развитие совместных производств на территории партнеров и реализация таких программ, как PURL и SAFE
Кроме того, по его словам, отдельно и подробно говорили о направлении российских замороженных активов для полноценной поддержки нашей обороны и восстановления после российских ударов.
Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо, чтобы россия платила за войну, которую начала, затягивает и ведет откровенно террористически
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по усилению санкционной политики, поручив продлить действие санкций, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию с партнерами. В сентябре Украина ввела санкции против 166 физических и 127 юридических лиц, а также синхронизировала британские санкции.