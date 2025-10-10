Аудит договоренностей, отношения с США и европейское направление: Зеленский собрал совещание по международной работе

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по международной работе за девять месяцев года и задачам на следующие три месяца, передает УНН.

Первое – аудит выполнения договоренностей, и прежде всего по оборонным пакетам и поддержке нашей устойчивости, в частности энергетики. Второе – отношения с Соединенными Штатами и переговорный трек ради прекращения войны. Третье – европейское направление, и это не только переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но и программы двустороннего сотрудничества с партнерами в Европе, а именно европейские инвестиции в украинское оборонное производство, развитие совместных производств на территории партнеров и реализация таких программ, как PURL и SAFE