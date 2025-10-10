Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит украинской делегации в США, которая будет включать Премьер-министра, руководителя Офиса и представителей Минобороны. Целью является содержательный диалог и заключение сильных оборонных соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит украинской делегации в Соединенные Штаты, сейчас формируется план встреч, передает УНН.
Готовим визит нашей делегации в Соединенные Штаты. Будут Премьер-министр Украины, руководитель Офиса, уполномоченный по санкционной политике. Будет и значительный компонент визита по линии Министерства обороны Украины и СНБО. Формируем план встреч
Зеленский отметил, что Украина предложила Америке "несколько сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе наши страны, и должны сделать более содержательным наш диалог с Америкой по этим соглашениям".
