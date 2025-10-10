Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський анонсував візит української делегації до США, яка включатиме Прем'єр-міністра, керівника Офісу та представників Міноборони. Метою є змістовний діалог та укладення сильних оборонних угод.
Президент України Володимир Зеленський анонсував візит української делегації до Сполучених Штатів, наразі формується план зустрічей, передає УНН.
Готуємо візит нашої делегації до Сполучених Штатів. Будуть Премʼєр-міністр України, керівник Офісу, уповноважений щодо санкційної політики. Буде й значний компонент візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей
Зеленський зауважив, що Україна запропонувала Америці "кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод".
