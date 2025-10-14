Атака рф на лікарню в Харкові залишила 7 травмованих, 50 пацієнтів зі стресом: нові кадри наслідків

Через атаку рф на Харків, внаслідок якої пошкоджено лікарню, постраждали 57 пацієнтів, повідомили у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та у поліції і прокуратурі Харківщини, пише УНН.

У місті Харків травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років, також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

За даними прокуратури, 13 жовтня близько 21:50 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Салтівському району міста Харкова. Як вказали у прокуратурі, пошкоджено медичний заклад, гаражні бокси, 19 транспортних засобів і приміщення цивільного підприємства. У поліції уточнили, що вибиті вікна та двері в одному з корпусів лікарні.

"Постраждали 57 пацієнтів: 51 особа отримала гостру стресову реакцію, ще шестеро були поранені уламками скла", - підтвердили у прокуратурі.

За попередніми даними, для удару по місту ворог застосував ФАБ-250/500 з УМПК, вказали у прокуратурі.

У поліції також зазначили, що вночі війська рф завдали ударів по Київському та Салтівському районах Харкова.

"Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова та 2 КАБ – Салтівський район міста", - підтвердив Синєгубов.

Також, за даними поліції, пошкоджено швейний цех, гуртожиток, будівлю навчального закладу та нежитлові будівлі.

Ситуація зі світлом у Харкові

Усім споживачам відновили електропостачання після ворожого обстрілу Харкова - вказав Синєгубов.

Раніше мер міста Ігор Терехов повідомляв, що після удару рф кілька районів залишилися без електропостачання - близько 30 тис. абонентів.

Удари рф по Харківській області

Загалом за минулу добу, за даними Синєгубова, ворожих ударів зазнали не лише Харків, а й 8 населених пунктів області. І загалом внаслідок обстрілів постраждали 62 людини - окрім 57 у Харкові, також відомо, що у Куп’янську постраждали 78-річна, 58-річна і 71-річна жінки та 57-річний, 72 річний чоловіки. За даними поліції, у Куп’янському районі зазнали уражень складські приміщення.

Уже сьогодні Синєгубов повідомив, що ворог атакував цивільне авто у Шевченківській громаді. "Окупанти поцілили дроном в автомобіль у селі Новомиколаївка. Попередньо, відомо про одного пораненого", - зазначив голова ОВА.

