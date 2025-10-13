Після атаки на Харків: білгород та курська область також отримали удари та залишилася без світла - Коваленко
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що російські бєлгород та курська область залишилися без світла. Це сталося після ударів, які також торкнулися Харкова, де ворог влучив по енергетиці та медичному закладу.
Російський бєлгород та курська область залишилася без світла. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Ворог вдарив по Харкову, по енергетиці і медичному закладу. бєлгород та курщина зараз також отримали удари і втратили світло
Доповнення
Місцеві Telegram-канали бєлгорода повідомляли, що після повітряної тривоги в одному із районів міста пропало світло.
Нагадаємо
У результаті удару рф по Харкову є влучання по території медичного закладу, зруйновано одну з господарчих споруд. Відомо про чотирьох постраждалих.
Три райони Харкова частково знеструмлені після ударів окупантів - мер13.10.25, 22:54 • 862 перегляди