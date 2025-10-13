Удар рф по Харкову: зруйновано господарську споруду медзакладу, четверо постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Харкову зруйновано господарчу споруду медичного закладу. Четверо людей постраждали, пошкоджено щонайменше 12 приватних автомобілів.
У результаті удару рф по Харкову є влучання по території медичного закладу, зруйновано одну з господарчих споруд. Відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу - попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд
Згодом від повідомив, що пошкоджено щонайменше 12 приватних авто, а також відомо про чотирьох постраждалих.
