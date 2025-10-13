Удар рф по Харькову: разрушено хозяйственное сооружение медучреждения, четверо пострадавших
Киев • УНН
В результате российского удара по Харькову разрушено хозяйственное сооружение медицинского учреждения. Четыре человека пострадали, повреждено не менее 12 частных автомобилей.
В результате удара рф по Харькову есть попадание по территории медицинского учреждения, разрушено одно из хозяйственных сооружений. Известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Есть информация о попадании по территории медицинского учреждения - предварительно, разрушено одно из хозяйственных сооружений.
Впоследствии он сообщил, что повреждено по меньшей мере 12 частных автомобилей, а также известно о четырех пострадавших.
