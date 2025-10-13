В Харькове вспыхнул масштабный пожар после удара рф: в соцсетях сообщают о перебоях с водой и светом
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о крупном пожаре в Салтовском районе после удара РФ. В местных телеграм-каналах появились сообщения о перебоях со светом и водой.
После удара рф по Харькову вспыхнул крупный пожар в Салтовском районе. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
В результате ударов по Харькову также зафиксирован крупный пожар в Салтовском районе.
В местных телеграм-каналах сообщают о перебоях со светом и водой.
Местные и областные власти пока о проблемах с водой и светом не сообщали.
