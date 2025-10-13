Оккупанты ударили КАБом по Харькову - ОВА

Армия рф ударила КАБом по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По предварительной информации, враг нанес удар КАБ по Харькову. Более подробная информация выясняется - сообщил Синегубов.

По словам главы ОВА, информация о пострадавших не поступала.

Добавим

Впоследствии Синегубов добавил, что предварительно, вражеский удар КАБ зафиксирован в Слободском районе.

Удар рф по Харькову 13 октября: БПЛА повредил общежитие и автомобили