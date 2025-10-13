Оккупанты ударили КАБом по Харькову - ОВА
Киев • УНН
Армия рф нанесла удар КАБом по Харькову. Информации о пострадавших пока нет.
Армия рф ударила КАБом по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По предварительной информации, враг нанес удар КАБ по Харькову. Более подробная информация выясняется
По словам главы ОВА, информация о пострадавших не поступала.
Добавим
Впоследствии Синегубов добавил, что предварительно, вражеский удар КАБ зафиксирован в Слободском районе.
Удар рф по Харькову 13 октября: БПЛА повредил общежитие и автомобили13.10.25, 10:57 • 3536 просмотров