Окупанти ударили КАБом по Харкову - ОВА
Київ • УНН
Армія рф завдала удару КАБом по Харкову. Інформації про постраждалих наразі немає.
Армія рф ударила КАБом по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За попередньою інформацією, ворог наніс удар КАБ по Харкову. Більш детальна інформація зʼясовується
За словами голови ОВА, інформація щодо постраждалих не надходила.
Додамо
Згодом Синєгубов додав, що попередньо, ворожий удар КАБ зафіксовано у Слобідському районі.
