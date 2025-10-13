У Харкові спалахнула масштабна пожежа після удару рф: у соцмережах повідомляють про перебої з водою та світлом
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про велику пожежу в Салтівському районі після удару рф. У місцевих телеграм-каналах з'явилися повідомлення про перебої зі світлом та водою.
Після удару рф по Харкову спалахнула велика пожежа у Салтівському районі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Внаслідок ударів по Харкову також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі
У місцевих телеграм каналах повідомляють про перебої зі світлом та водою.
Місцева та обласна влада наразі про проблеми із водою та світло не повідомляла.
