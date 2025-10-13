$41.600.10
У Харкові спалахнула масштабна пожежа після удару рф: у соцмережах повідомляють про перебої з водою та світлом

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про велику пожежу в Салтівському районі після удару рф. У місцевих телеграм-каналах з'явилися повідомлення про перебої зі світлом та водою.

У Харкові спалахнула масштабна пожежа після удару рф: у соцмережах повідомляють про перебої з водою та світлом

Після удару рф по Харкову спалахнула велика пожежа у Салтівському районі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Внаслідок ударів по Харкову також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі 

- повідомив мер.

У місцевих телеграм каналах повідомляють про перебої зі світлом та водою.

Місцева та обласна влада наразі про проблеми із водою та світло не повідомляла.

Окупанти ударили КАБом по Харкову - ОВА13.10.25, 21:59 • 1782 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Ігор Терехов
Харків