Три райони Харкова частково знеструмлені після ударів окупантів - мер
Київ • УНН
Три райони Харкова частково залишилися без світла через удари окупантів. Це сталося після того, як російський удар зруйнував господарчу споруду медичного закладу, пошкодив 12 авто та поранив чотирьох людей.
Через удари окупантів три райони Харкова частково залишились без світла. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Внаслідок ударів по місту частково знеструмлені три райони Харкова
Нагадаємо
Внаслідок російського удару по Харкову зруйновано господарчу споруду медичного закладу. Четверо людей постраждали, пошкоджено щонайменше 12 приватних автомобілів.
