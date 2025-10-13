Три района Харькова частично обесточены после ударов оккупантов - мэр

$41.600.10
19:08 • 5800 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
18:46 • 11082 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
16:59 • 13945 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31 • 19084 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
15:26 • 17713 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 17519 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 16096 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46 • 12632 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44 • 13464 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37 • 13351 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
Эксклюзивы
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 24549 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 16495 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 15892 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери15:15 • 13009 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto15:39 • 9402 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 24765 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 26723 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 36451 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 34472 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 39740 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto15:39 • 9720 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери15:15 • 13239 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 16111 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 16715 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 47047 просмотра
Три района Харькова частично обесточены после ударов оккупантов - мэр

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Три района Харькова частично остались без света из-за ударов оккупантов. Это произошло после того, как российский удар разрушил хозяйственное сооружение медицинского учреждения, повредил 12 автомобилей и ранил четырех человек.

Три района Харькова частично обесточены после ударов оккупантов - мэр

Из-за ударов оккупантов три района Харькова частично остались без света. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

В результате ударов по городу частично обесточены три района Харькова 

- сообщил Терехов.

Напомним

В результате российского удара по Харькову разрушено хозяйственное сооружение медицинского учреждения. Четыре человека пострадали, повреждено по меньшей мере 12 частных автомобилей.

В Харькове вспыхнул масштабный пожар после удара рф: в соцсетях сообщают о перебоях с водой и светом13.10.25, 22:18 • 1228 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Игорь Терехов
Харьков