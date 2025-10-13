Три района Харькова частично обесточены после ударов оккупантов - мэр

Из-за ударов оккупантов три района Харькова частично остались без света. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Напомним

В результате российского удара по Харькову разрушено хозяйственное сооружение медицинского учреждения. Четыре человека пострадали, повреждено по меньшей мере 12 частных автомобилей.

