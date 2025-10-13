Три района Харькова частично обесточены после ударов оккупантов - мэр
Киев • УНН
Три района Харькова частично остались без света из-за ударов оккупантов. Это произошло после того, как российский удар разрушил хозяйственное сооружение медицинского учреждения, повредил 12 автомобилей и ранил четырех человек.
Из-за ударов оккупантов три района Харькова частично остались без света. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
В результате ударов по городу частично обесточены три района Харькова
В результате российского удара по Харькову разрушено хозяйственное сооружение медицинского учреждения. Четыре человека пострадали, повреждено по меньшей мере 12 частных автомобилей.
