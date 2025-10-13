После атаки на Харьков: белгород и курская область также получили удары и остались без света - Коваленко
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что российские белгород и курская область остались без света. Это произошло после ударов, которые также затронули Харьков, где враг попал по энергетике и медицинскому учреждению.
Российский белгород и курская область остались без света. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Враг ударил по Харькову, по энергетике и медицинскому учреждению. белгород и курщина сейчас также получили удары и потеряли свет
Дополнение
Местные Telegram-каналы белгорода сообщали, что после воздушной тревоги в одном из районов города пропал свет.
Напомним
В результате удара рф по Харькову есть попадание по территории медицинского учреждения, разрушено одно из хозяйственных сооружений. Известно о четырех пострадавших.
Три района Харькова частично обесточены после ударов оккупантов - мэр13.10.25, 22:54 • 722 просмотра