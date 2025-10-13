$41.600.10
После атаки на Харьков: белгород и курская область также получили удары и остались без света - Коваленко

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что российские белгород и курская область остались без света. Это произошло после ударов, которые также затронули Харьков, где враг попал по энергетике и медицинскому учреждению.

После атаки на Харьков: белгород и курская область также получили удары и остались без света - Коваленко

Российский белгород и курская область остались без света. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Враг ударил по Харькову, по энергетике и медицинскому учреждению. белгород и курщина сейчас также получили удары и потеряли свет 

- написал Коваленко.

Дополнение

Местные Telegram-каналы белгорода сообщали, что после воздушной тревоги в одном из районов города пропал свет.

Напомним

В результате удара рф по Харькову есть попадание по территории медицинского учреждения, разрушено одно из хозяйственных сооружений. Известно о четырех пострадавших.

