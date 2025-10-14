Атака рф на больницу в Харькове оставила 7 травмированных, 50 пациентов со стрессом: новые кадры последствий

Из-за атаки рф на Харьков, в результате которой повреждена больница, пострадали 57 пациентов, сообщили во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, а также в полиции и прокуратуре Харьковской области, пишет УНН.

В городе Харьков травмировались мужчины 79 и 68 лет, женщины 75, 73, 44, 69, 74 лет, также острую реакцию на стресс испытали 50 пациентов больницы - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По данным прокуратуры, 13 октября около 21:50 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по Салтовскому району города Харькова. Как указали в прокуратуре, повреждены медицинское учреждение, гаражные боксы, 19 транспортных средств и помещения гражданского предприятия. В полиции уточнили, что выбиты окна и двери в одном из корпусов больницы.

"Пострадали 57 пациентов: 51 человек получил острую стрессовую реакцию, еще шестеро были ранены осколками стекла", - подтвердили в прокуратуре.

По предварительным данным, для удара по городу враг применил ФАБ-250/500 с УМПК, указали в прокуратуре.

В полиции также отметили, что ночью войска рф нанесли удары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова.

"Враг атаковал БпЛА Киевский район Харькова и 2 КАБ – Салтовский район города", - подтвердил Синегубов.

Также, по данным полиции, повреждены швейный цех, общежитие, здание учебного заведения и нежилые здания.

Ситуация со светом в Харькове

Всем потребителям восстановили электроснабжение после вражеского обстрела Харькова - указал Синегубов.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал, что после удара рф несколько районов остались без электроснабжения - около 30 тыс. абонентов.

Удары рф по Харьковской области

Всего за минувшие сутки, по данным Синегубова, вражеским ударам подверглись не только Харьков, но и 8 населенных пунктов области. И в целом в результате обстрелов пострадали 62 человека - кроме 57 в Харькове, также известно, что в Купянске пострадали 78-летняя, 58-летняя и 71-летняя женщины и 57-летний, 72-летний мужчины. По данным полиции, в Купянском районе получили повреждения складские помещения.

Уже сегодня Синегубов сообщил, что враг атаковал гражданский автомобиль в Шевченковской громаде. "Оккупанты попали дроном в автомобиль в селе Новониколаевка. Предварительно, известно об одном раненом", - отметил глава ОВА.

