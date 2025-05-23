84 боєзіткнення на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку, 25 атак

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський
14:05 • 2954 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

12:17 • 15861 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

11:54 • 32017 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
11:31 • 30813 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
10:55 • 36298 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

09:52 • 40680 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
23 травня, 08:36 • 44426 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

23 травня, 07:04 • 131425 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 06:30 • 66516 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Ексклюзив
22 травня, 14:45 • 314677 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.7м/с
33%
747мм
Популярнi новини

Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо

23 травня, 05:09 • 103504 перегляди

МВФ готує виділення Україні близько $520 млн нового траншу у межах EFF

23 травня, 07:58 • 11921 перегляди

У Норвегії 135-метровий вантажний корабель кинув якір на подвір'ї в чоловіка

23 травня, 08:37 • 18436 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

09:25 • 68367 перегляди

Трамп погрожує Apple податками, якщо iPhone вироблятимуть не в США

12:05 • 41455 перегляди
Публікації

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 131381 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 228227 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 308862 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 298593 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 306840 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Руслан Кравченко

Олег Синєгубов

Михайло Подоляк

Юлія Свириденко

Девід Ламмі

Актуальні місця

Київ

Одеська область

Дніпро

Сумська область

Одеса

Реклама
УНН Lite

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

09:25 • 68628 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 120303 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 162157 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 163736 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 162565 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Telegram

TikTok

The Guardian

Мі-8

84 боєзіткнення на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку, 25 атак

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Протягом доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. На Покровському напрямку росіяни здійснили 25 спроби потіснити українських захисників, 21 атаку відбито.

84 боєзіткнення на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку, 25 атак

Загалом від початку доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Від обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти Миропільське, Шевченкове Перше, Проходи, Новодмитрівка, Мар’їне, Старикове, Дмитрівка, Олександрівка, Угроїди, Степок, Чуйківка Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просунутися в районах Колісниківки та Загризового, але був зупинений нашими захисниками.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське та в бік Григорівки, три боєзіткнення тривають.

Одну атаку ворожих підрозділів відбили наші захисники на Краматорському напрямку в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував дев’ять разів неподалік Озарянівки, Кримського, Дружби та Торецька, наразі точаться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 21 атаку, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Авіаудару зазнала Довга Балка.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе та Бурлацьке, досі продовжується одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами був атакований район населеного пункту Залізничне.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового та в напрямку Новоданилівки, були зупинені українськими підрозділами.

Одну невдалу спробу наступу противник здійснив на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників, ще три боєзіткнення продовжуються.

Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши при цьому п’ять КАБ, здійснив 160 обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Втрати рф за добу: мінус 870 солдатів, 32 артсистеми та 4 танки22.05.25, 08:03 • 2960 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Вовчанськ
Курськ
Покровськ
Сумська область
Реактивна система залпового вогню
Збройні сили України
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Україна
Краматорськ
Куп'янськ
Харків
Brent
$64.38
Bitcoin
$109,640.00
S&P 500
$5,779.96
Tesla
$336.84
Газ TTF
$35.98
Золото
$3,339.80
Ethereum
$2,587.16