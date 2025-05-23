84 боестолкновения на фронте: самое горячее на Покровском направлении, 25 атак

Всего с начала суток на фронте произошло 84 боевых столкновения. На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 25 попыток потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

От обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты Миропольское, Шевченково Первое, Проходы, Новодмитровка, Марьино, Стариково, Дмитровка, Александровка, Угроиды, Степок, Чуйковка Сумской области - говорится в сводке.

На Харьковском направлении враг пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении противник трижды пытался продвинуться в районах Колесниковки и Загризового, но был остановлен нашими защитниками.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Григоровки, три боестолкновения продолжаются.

Одну атаку вражеских подразделений отбили наши защитники на Краматорском направлении в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении всего за сегодня противник атаковал девять раз неподалеку Озаряновки, Крымского, Дружбы и Торецка, сейчас идут два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 21 атаку, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Авиаудару подверглась Долгая Балка.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал вблизи населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле, Богатырь, Веселое и Бурлацкое, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами был атакован район населенного пункта Железнодорожное.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степового и в направлении Новоданиловки, были остановлены украинскими подразделениями.

Одну неудачную попытку наступления противник совершил на Приднепровском направлении.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 19 атак российских захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются.

Противник нанес три авиационных удара, сбросив при этом пять КАБ, совершил 160 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском и Северском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Потери рф за сутки: минус 870 солдат, 32 артсистемы и 4 танка