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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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Потери рф за сутки: минус 870 солдат, 32 артсистемы и 4 танка

Киев • УНН

 • 818 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, в течение 21 мая российская армия потеряла значительное количество техники и живой силы. С начала года потери россиян превысили 185 тысяч.

Потери рф за сутки: минус 870 солдат, 32 артсистемы и 4 танка

За сутки 21 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 870 солдат, 32 артсистемы и 4 танка. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 977650 (+870) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10839 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 22574 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 28122 (+32)
          • РСЗО ‒ 1388 (0)
            • средства ПВО ‒ 1167 (0)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36797 (+105)
                    • крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49268 (+99)
                            • специальная техника ‒ 3895 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года россияне потеряли на войне против Украины 185 тысяч человек. По его словам, каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

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