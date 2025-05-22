Потери рф за сутки: минус 870 солдат, 32 артсистемы и 4 танка
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, в течение 21 мая российская армия потеряла значительное количество техники и живой силы. С начала года потери россиян превысили 185 тысяч.
За сутки 21 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 870 солдат, 32 артсистемы и 4 танка. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 977650 (+870) человек ликвидировано
- танков ‒ 10839 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 22574 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 28122 (+32)
- РСЗО ‒ 1388 (0)
- средства ПВО ‒ 1167 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36797 (+105)
- крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49268 (+99)
- специальная техника ‒ 3895 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года россияне потеряли на войне против Украины 185 тысяч человек. По его словам, каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.
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