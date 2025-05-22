Потери рф за сутки: минус 870 солдат, 32 артсистемы и 4 танка

За сутки 21 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 870 солдат, 32 артсистемы и 4 танка. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 977650 (+870) человек ликвидировано

танков ‒ 10839 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 22574 (+5)

артиллерийских систем ‒ 28122 (+32)

РСЗО ‒ 1388 (0)

средства ПВО ‒ 1167 (0)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36797 (+105)

крылатые ракеты ‒ 3197 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49268 (+99)

специальная техника ‒ 3895 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года россияне потеряли на войне против Украины 185 тысяч человек. По его словам, каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.

На фронте произошло более 100 боев: враг нанес 62 авиаудара и выпустил 1218 дронов-камикадзе