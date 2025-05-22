Втрати рф за добу: мінус 870 солдатів, 32 артсистеми та 4 танки
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, протягом 21 травня російська армія втратила значну кількість техніки та живої сили. З початку року втрати росіян перевищили 185 тисяч.
За добу 21 травня російські війська втратили на війні з Україною 870 солдатів, 32 артсистеми та 4 танки. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 977650 (+870) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10839 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22574 (+5)
- артилерійських систем ‒ 28122 (+32)
- РСЗВ ‒ 1388 (0)
- засоби ППО ‒ 1167 (0)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36797 (+105)
- крилаті ракети ‒ 3197 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49268 (+99)
- спеціальна техніка ‒ 3895 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку року росіяни втратили на війні проти України 185 тисяч людей. За його словами, кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру.
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