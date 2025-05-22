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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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Втрати рф за добу: мінус 870 солдатів, 32 артсистеми та 4 танки

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, протягом 21 травня російська армія втратила значну кількість техніки та живої сили. З початку року втрати росіян перевищили 185 тисяч.

Втрати рф за добу: мінус 870 солдатів, 32 артсистеми та 4 танки

За добу 21 травня російські війська втратили на війні з Україною 870 солдатів, 32 артсистеми та 4 танки. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 977650 (+870) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10839 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 22574 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 28122 (+32)
          • РСЗВ ‒ 1388 (0)
            • засоби ППО ‒ 1167 (0)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36797 (+105)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49268 (+99)
                            • спеціальна техніка ‒ 3895 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Вадим Хлюдзинський

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