Втрати рф за добу: мінус 870 солдатів, 32 артсистеми та 4 танки

За добу 21 травня російські війська втратили на війні з Україною 870 солдатів, 32 артсистеми та 4 танки. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 977650 (+870) осіб ліквідовано

танків ‒ 10839 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 22574 (+5)

артилерійських систем ‒ 28122 (+32)

РСЗВ ‒ 1388 (0)

засоби ППО ‒ 1167 (0)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36797 (+105)

крилаті ракети ‒ 3197 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49268 (+99)

спеціальна техніка ‒ 3895 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку року росіяни втратили на війні проти України 185 тисяч людей. За його словами, кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру.

На фронті відбулось понад 100 боїв: ворог завдав 62 авіаудари та випустив 1218 дронів-камікадзе