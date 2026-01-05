80 боїв на фронті: Покровський та Гуляйпільський напрямки найгарячіші

$42.290.12
Ексклюзив
14:05 • 3288 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 7556 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 10355 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 24404 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 75078 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 60607 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 87346 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 94609 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 66471 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 69503 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
Популярнi новини
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 51597 перегляди
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto09:55 • 12690 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 17281 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22 • 6006 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 12430 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
14:05 • 3294 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 12500 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
09:07 • 75097 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 145387 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 162961 перегляди
80 боїв на фронті: Покровський та Гуляйпільський напрямки найгарячіші

Київ • УНН

 • 276 перегляди

З початку поточної доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Ворог також активніший на Гуляйпільському напрямку, де тривають п'ять боїв.

80 боїв на фронті: Покровський та Гуляйпільський напрямки найгарячіші

80 бої сталося на фронті з початку поточної доби, найбільше - на Покровському напрямку, також ворог активніший на Гуляйпільському напрямку, який напередодні був найгарячішим, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 5 січня, пише УНН.

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Від артилерійських обстрілів з території рф, як вказано, постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Рижівка, Будки, Безсалівка, Стара Гута Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 31 обстріл, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили одну атаку ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку від початку доби ворог двічі намагався йти вперед в бік Курилівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман. В даний час один бій триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки противника поблизу Закітного, один бій ще триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Берестка й Софіївки. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 20 атак.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вишневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 16 атак росіян у районах Успенівки, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще п’ять зіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Залізничне та Різдвянка.

На Оріхівському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував в районі Антоновського мосту.

На інших напрямках фронту, як вказано, ситуація суттєвих змін не зазнала.

На фронті 229 боїв, Гуляйпільський напрямок найгарячіший: Генштаб оновив карту05.01.26, 08:43

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Чернігівська область
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Куп'янськ