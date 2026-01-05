80 боев на фронте: Покровское и Гуляйпольское направления самые горячие

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
14:42 • 708 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 6508 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 10618 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 14648 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 26981 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 80079 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 62604 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 88621 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 95414 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 66805 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
76%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес5 января, 05:49 • 54022 просмотра
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto09:55 • 13441 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны11:49 • 18148 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 7296 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 15129 просмотра
публикации
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 6512 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 15642 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 80086 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 147969 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 165459 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Кирилл Буданов
Блогеры
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 46877 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 41732 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 39777 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 48175 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 93567 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Ланцет (барражирующий боеприпас)

80 боев на фронте: Покровское и Гуляйпольское направления самые горячие

Киев • УНН

 • 824 просмотра

С начала текущих суток на фронте произошло 80 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении. Враг также активнее на Гуляйпольском направлении, где продолжаются пять боев.

80 боев на фронте: Покровское и Гуляйпольское направления самые горячие

80 боев произошло на фронте с начала текущих суток, больше всего - на Покровском направлении, также враг активнее на Гуляйпольском направлении, которое накануне было самым горячим, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 5 января, пишет УНН.

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 80 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории рф, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности Рыжевка, Будки, Бессаловка, Старая Гута Сумской области; Хреновка Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 31 обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили одну атаку врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды пытался идти вперед в сторону Куриловки и Купянска.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи Надежды, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман. В настоящее время один бой продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали две атаки противника вблизи Закотного, один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши воины остановили 12 наступательных действий врага в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Берестка и Софиевки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Сухецкое, Затишок, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 20 атак.

Сегодня на Александровском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Вишневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 16 атак россиян в районах Успеновки, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще пять столкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Зализничное и Рождественка.

На Ореховском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в районе Антоновского моста.

На других направлениях фронта, как указано, ситуация существенных изменений не претерпела.

На фронте 229 боев, Гуляйпольское направление самое горячее: Генштаб обновил карту05.01.26, 08:43 • 3286 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Черниговская область
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Купянск