80 боев на фронте: Покровское и Гуляйпольское направления самые горячие

80 боев произошло на фронте с начала текущих суток, больше всего - на Покровском направлении, также враг активнее на Гуляйпольском направлении, которое накануне было самым горячим, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 5 января, пишет УНН.

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 80 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории рф, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности Рыжевка, Будки, Бессаловка, Старая Гута Сумской области; Хреновка Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 31 обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили одну атаку врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды пытался идти вперед в сторону Куриловки и Купянска.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи Надежды, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман. В настоящее время один бой продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали две атаки противника вблизи Закотного, один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши воины остановили 12 наступательных действий врага в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Берестка и Софиевки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Сухецкое, Затишок, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 20 атак.

Сегодня на Александровском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Вишневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 16 атак россиян в районах Успеновки, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще пять столкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Зализничное и Рождественка.

На Ореховском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в районе Антоновского моста.

На других направлениях фронта, как указано, ситуация существенных изменений не претерпела.

