4 января, 15:52 • 21366 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 43049 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 59392 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 44296 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 53942 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 57658 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 62248 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 56952 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51787 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 67746 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
На фронте 229 боев, Гуляйпольское направление самое горячее: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 28 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 229 боевых столкновений, из них 65 атак отбито на Гуляйпольском направлении. Генштаб ВСУ сообщил о 54 остановленных атаках на Покровском направлении.

На фронте 229 боев, Гуляйпольское направление самое горячее: Генштаб обновил карту

229 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, самым горячим было Гуляйпольское направление, где отбили 65 атак россиян, еще 54 остановили на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 5 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 229 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 62 авиационных удара, сбросил 185 управляемых авиабомб и применил одну ракету. Кроме этого, совершил 4 016 обстрелов, в том числе 84 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5 232 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области; Орехов, Преображенка, Прилуки, Зеленое Запорожской области.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, средство РЭБ и два пункта управления БпЛА противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 99 обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак противника в районах Волчанска, Старицы, Прилипки, Фиголевки и в сторону Избицкого и Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Первомайского и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодязное и Торское.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Дроновки, Сиверска и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Плещеевки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вороне, Алексеевка, Вишневое, Сладкое и Егоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 65 атак россиян в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки.

На Ореховском направлении враг совершил восемь попыток прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Плавни, Малая Токмачка, Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не замечено.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага превысили 1,2 млн человек: данные Генштаба на 5 января05.01.26, 06:37 • 1924 просмотра

Юлия Шрамко

