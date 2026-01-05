Потери врага превысили 1,2 млн человек: данные Генштаба на 5 января

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 января, 15:52 • 16761 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 31428 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 51792 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 37247 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 48546 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 55076 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 60281 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 56390 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51476 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 67022 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2м/с
80%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В рф сообщают, что в ельце после дроновой атаки загорелся завод "энергия"Video4 января, 18:50 • 11116 просмотра
Повреждение оптического кабеля обнаружено в Балтийском море - премьер Латвии4 января, 19:05 • 4042 просмотра
Трамп заявил, что США "нужна Гренландия для обороны"4 января, 19:24 • 3584 просмотра
Вучич анонсировал возобновление работы подсанкционного сербского НПЗ NIS с российской долей4 января, 19:43 • 3070 просмотра
Более 150 боестолкновений за сутки: Силы обороны отбили массированные атаки на Покровском и Гуляйпольском направлениях4 января, 20:17 • 5726 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 97835 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 116482 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 125529 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 261356 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 197284 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Марко Рубио
Тайсон Фьюри
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Иран
Украина
Дания
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 15153 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 13085 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 14757 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 24710 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 71777 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Золото

Потери врага превысили 1,2 млн человек: данные Генштаба на 5 января

Киев • УНН

 • 26 просмотра

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 990 оккупантов, общее количество потерь армии РФ достигло 1 212 520 военных. Наибольшие потери противник понес в беспилотниках и артиллерии.

Потери врага превысили 1,2 млн человек: данные Генштаба на 5 января

Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные об общих боевых потерях российских оккупационных войск. По состоянию на утро 5 января 2026 года личный состав армии РФ сократился еще на 990 человек, а общее количество потерь за все время полномасштабного вторжения достигло около 1 212 520 военных, пишет УНН.

Подробности

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали значительное количество вражеского вооружения. Наибольшие потери противник понес в беспилотниках и артиллерии. Официальные показатели потерь техники за последние сутки:

  • Артиллерийские системы: +29 единиц (всего 35 785);
    • БПЛА оперативно-тактического уровня: +704 единицы (всего 100 564);
      • Автомобильная техника и автоцистерны: +169 единиц (всего 72 945);
        • Танки: +8 единиц (всего 11 507);
          • Боевые бронированные машины: +2 единицы (всего 23 857);
            • РСЗО: +2 единицы (всего 1 592);
              • Специальная техника: +1 единица (всего 4 036).

                В показателях средств ПВО, самолетов, вертолетов, крылатых ракет и флота изменений за сутки не зафиксировано. Данные по потерям постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на многих направлениях остается высокой. 

                Битва за Покровск: за пять месяцев в агломерации ликвидировали более 7 тысяч оккупантов - ДШВ01.01.26, 15:06 • 3479 просмотров

                Степан Гафтко

                Война в Украине
                Техника
                Военное положение
                Война в Украине