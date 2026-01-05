Потери врага превысили 1,2 млн человек: данные Генштаба на 5 января
Киев • УНН
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 990 оккупантов, общее количество потерь армии РФ достигло 1 212 520 военных. Наибольшие потери противник понес в беспилотниках и артиллерии.
Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные об общих боевых потерях российских оккупационных войск. По состоянию на утро 5 января 2026 года личный состав армии РФ сократился еще на 990 человек, а общее количество потерь за все время полномасштабного вторжения достигло около 1 212 520 военных, пишет УНН.
Подробности
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали значительное количество вражеского вооружения. Наибольшие потери противник понес в беспилотниках и артиллерии. Официальные показатели потерь техники за последние сутки:
- Артиллерийские системы: +29 единиц (всего 35 785);
- БПЛА оперативно-тактического уровня: +704 единицы (всего 100 564);
- Автомобильная техника и автоцистерны: +169 единиц (всего 72 945);
- Танки: +8 единиц (всего 11 507);
- Боевые бронированные машины: +2 единицы (всего 23 857);
- РСЗО: +2 единицы (всего 1 592);
- Специальная техника: +1 единица (всего 4 036).
В показателях средств ПВО, самолетов, вертолетов, крылатых ракет и флота изменений за сутки не зафиксировано. Данные по потерям постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на многих направлениях остается высокой.
