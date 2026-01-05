Втрати ворога перевищили 1,2 млн осіб: дані Генштабу на 5 січня
Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 990 окупантів, загальна кількість втрат армії рф сягнула 1 212 520 військових. Найбільших втрат противник зазнав у безпілотниках та артилерії.
Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про загальні бойові втрати російських окупаційних військ. Станом на ранок 5 січня 2026 року особовий склад армії рф скоротився ще на 990 осіб, а загальна кількість втрат за весь час повномасштабного вторгнення сягнула близько 1 212 520 військових, пише УНН.
Деталі
За минулу добу українські захисники ліквідували значну кількість ворожого озброєння. Найбільших втрат противник зазнав у безпілотниках та артилерії. Офіційні показники втрат техніки за останню добу:
- Артилерійські системи: +29 одиниць (всього 35 785);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня: +704 одиниці (всього 100 564);
- Автомобільна техніка та автоцистерни: +169 одиниць (всього 72 945);
- Танки: +8 одиниць (всього 11 507);
- Бойові броньовані машини: +2 одиниці (всього 23 857);
- РСЗВ: +2 одиниці (всього 1 592);
- Спеціальна техніка: +1 одиниця (всього 4 036).
У показниках засобів ППО, літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та флоту змін за добу не зафіксовано. Дані щодо втрат постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на багатьох напрямках залишається високою.
