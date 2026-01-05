$42.170.00
4 січня, 15:52 • 16767 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 31442 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 51801 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 37256 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 48552 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 55080 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 60286 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56390 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51476 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 67023 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Втрати ворога перевищили 1,2 млн осіб: дані Генштабу на 5 січня

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 990 окупантів, загальна кількість втрат армії рф сягнула 1 212 520 військових. Найбільших втрат противник зазнав у безпілотниках та артилерії.

Втрати ворога перевищили 1,2 млн осіб: дані Генштабу на 5 січня

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про загальні бойові втрати російських окупаційних військ. Станом на ранок 5 січня 2026 року особовий склад армії рф скоротився ще на 990 осіб, а загальна кількість втрат за весь час повномасштабного вторгнення сягнула близько 1 212 520 військових, пише УНН.

Деталі

За минулу добу українські захисники ліквідували значну кількість ворожого озброєння. Найбільших втрат противник зазнав у безпілотниках та артилерії. Офіційні показники втрат техніки за останню добу:

  • Артилерійські системи: +29 одиниць (всього 35 785);
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня: +704 одиниці (всього 100 564);
      • Автомобільна техніка та автоцистерни: +169 одиниць (всього 72 945);
        • Танки: +8 одиниць (всього 11 507);
          • Бойові броньовані машини: +2 одиниці (всього 23 857);
            • РСЗВ: +2 одиниці (всього 1 592);
              • Спеціальна техніка: +1 одиниця (всього 4 036).

                У показниках засобів ППО, літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та флоту змін за добу не зафіксовано. Дані щодо втрат постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на багатьох напрямках залишається високою. 

                Битва за Покровськ: за п'ять місяців в агломерації ліквідували понад 7 тисяч окупантів - ДШВ01.01.26, 15:06 • 3479 переглядiв

                Степан Гафтко

                Війна в Україні
                Техніка
                Воєнний стан
                Війна в Україні