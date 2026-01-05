$42.170.00
4 січня, 15:52 • 21392 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 43103 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 59440 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 44344 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 53982 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 57676 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 62260 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56952 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51789 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 67751 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
На фронті 229 боїв, Гуляйпільський напрямок найгарячіший: Генштаб оновив карту

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 229 бойових зіткнень, з них 65 атак відбито на Гуляйпільському напрямку. Генштаб ЗСУ повідомив про 54 зупинені атаки на Покровському напрямку.

На фронті 229 боїв, Гуляйпільський напрямок найгарячіший: Генштаб оновив карту

229 боїв сталося на фронті минулої доби, найгарячішим був Гуляйпільський напрямок, де відбили 65 атак росіян, ще 54 зупинили на Покровському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 5 січня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 62 авіаційних ударів, скинув 185 керованих авіабомб та застосував одну ракету. Крім цього, здійснив 4 016 обстрілів, зокрема 84 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 232 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Великомихайлівка Дніпропетровської області; Оріхів, Преображенка, Прилуки, Зелене Запорізької області.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи, засіб РЕБ та два пункти управління БпЛА противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 99 обстрілів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське.

На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 65 атак росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив вісім спроб прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Плавні, Мала Токмачка, Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не помічено.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога перевищили 1,2 млн осіб: дані Генштабу на 5 січня05.01.26, 06:37 • 1924 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна