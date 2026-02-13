54 бойові зіткнення на фронті, ворог активно атакує на трьох напрямках - Генштаб
Київ • УНН
Від початку доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, здійснивши артилерійські обстріли та атаки.
Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Буда-Вороб’ївська Чернігівської області; Волфине, Яструбщина, Рогізне, Кружок, Рижівка, Бачівськ Сумської області
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з ворогом, противник здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Лиман та у бік Охрімівки. Одне боєзіткнення в даний час триває.
На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників в районах Греківки та Дробишевого. Одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки. Два боєзіткнення ще тривають.
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій, поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в бік Костянтинівки, Степанівки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Новоолександрівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 14 атак.
На Олександрівському напрямку агресор наступальних дій не проводив.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 11 атак окупантів, у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Залізничне. Шість боєзіткнень ще тривають.
На Оріхівському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у бік Приморського. Авіаудару керованими авіабомбами зазнав район населеного пункту Запорожець.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.
