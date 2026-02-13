54 бойові зіткнення на фронті, ворог активно атакує на трьох напрямках - Генштаб

$42.990.04
51.030.17
ukenru
13:41 • 1770 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 8726 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 27429 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 40083 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 34338 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 27490 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 38085 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 61433 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41541 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 61781 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.9м/с
91%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 39369 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto09:08 • 8010 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 20727 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 15223 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 25775 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 27416 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 40068 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 39425 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 62735 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 103977 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Кирило Буданов
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 20762 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 29092 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 32989 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 58597 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 50638 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
MIM-104 Patriot

54 бойові зіткнення на фронті, ворог активно атакує на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, здійснивши артилерійські обстріли та атаки.

54 бойові зіткнення на фронті, ворог активно атакує на трьох напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Буда-Вороб’ївська Чернігівської області; Волфине, Яструбщина, Рогізне, Кружок, Рижівка, Бачівськ Сумської області 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з ворогом, противник здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Лиман та у бік Охрімівки. Одне боєзіткнення в даний час триває.

На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників в районах Греківки та Дробишевого. Одне боєзіткнення триває. 

На Слов’янському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки. Два боєзіткнення ще тривають.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій, поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в бік Костянтинівки, Степанівки. 

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Новоолександрівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 14 атак.

На Олександрівському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 11 атак окупантів, у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Залізничне. Шість боєзіткнень ще тривають.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у бік Приморського. Авіаудару керованими авіабомбами зазнав район населеного пункту Запорожець.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: мінус 770 солдатів та майже півтори тисячі БпЛА за добу12.02.26, 07:30 • 3772 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Сумська область
Чернігівська область
Гуляйполе
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ