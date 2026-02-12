$43.090.06
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 12291 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 22612 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 17840 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 17968 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 18445 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 26248 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 18307 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21512 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 35783 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25161 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Втрати ворога: мінус 770 солдатів та майже півтори тисячі БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ за 11 лютого. Загинуло 770 окупантів та знищено 1442 БпЛА.

Втрати ворога: мінус 770 солдатів та майже півтори тисячі БпЛА за добу

За добу 11 лютого російські війська втратили на війні з Україною 770 солдатів та 1442 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1250150 (+770) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11662 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 24025 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 37213 (+65)
          • РСЗВ ‒ 1641 (+3)
            • засоби ППО ‒ 1299 (+1)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 132153 (+1442)
                    • крилаті ракети ‒ 4270 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 78141 (+172)
                            • спеціальна техніка ‒ 4070 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

                              Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський04.02.26, 23:10 • 22153 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України