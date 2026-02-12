Втрати ворога: мінус 770 солдатів та майже півтори тисячі БпЛА за добу
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ за 11 лютого. Загинуло 770 окупантів та знищено 1442 БпЛА.
За добу 11 лютого російські війська втратили на війні з Україною 770 солдатів та 1442 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1250150 (+770) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11662 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 24025 (+5)
- артилерійських систем ‒ 37213 (+65)
- РСЗВ ‒ 1641 (+3)
- засоби ППО ‒ 1299 (+1)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 132153 (+1442)
- крилаті ракети ‒ 4270 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 78141 (+172)
- спеціальна техніка ‒ 4070 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.
